《再戰明天》南韓公布第四季經濟增長，希瑪、中電信和美聯派業績



《經濟通通訊社２７日專訊》明早，南韓公布第四季國內生產總值，法國公布３月消費者信

心指數。



＊ＡＰＩ公布一周全國石油報告＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早４：３０ａｍ，美國石油協會（ＡＰＩ）公布一周全

國石油報告。

明早１０：００ａｍ，國台辦舉行例行發布會。

明午，泰國央行貨幣政策委員會開會議。



＊南韓公布第四季國內生產總值＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布第四季國內生產總值（經季節調整），季率料由

１﹒５％收縮至下滑０﹒２％；年率料由３﹒８％放緩至３％。

明午２：４５ｐｍ，法國公布３月消費者信心指數，料維持於１００。４：００ｐｍ，意大

利公布１月工業訂單。



＊希瑪眼科、中電信和美聯派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：光大控股（００１６５）、ＴＣＬ多媒體（０１０７０）

、濰柴動力（０２３３８）、中國糧油控股（００６０６）、天津發展（００８８２）中國中藥

（００５７０）、希瑪眼科（０３３０９）、北京首都機場股份（００６９４）、中國中車

（０１７６６）、聯華超市（００９８０）、美聯集團（０１２００）、前海健康

（００９１１）、上海實業控股（００３６３）、勝獅貨櫃（００７１６）、融創中國

（０１９１８）、中國再保險（０１５０８）、中信股份（００２６７）、光大銀行

（０６８１８）和中國電信（００７２８）等。（ｈｏ）

