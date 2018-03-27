《小傳日記》貿易戰降溫，魚缸勁開心；電訊佬起飛，錢莊炒業績！

《小傳日記》中美貿易戰有望暫停，噚日（２６日）香江魚缸已經拗腰彈慶祝，點知花旗國

魚缸仲興奮，道指竟然飆升６６９點或２﹒８巴仙，收報２４２０２，係歷來第三大點數升幅，

總統侵侵（特朗普）仲特登喺社交網站出Ｐｏｓｔ讚係好消息。

外圍好友大反擊，香江今朝（２７日）都承接強勢，高開４３６點報３０９８５，不過已經

係全日最高位。始終噚日已經率先倒升二百幾點，所以今日大部分時間都維持喺２００至３００

幾點升幅都好正常，埋單都彈起２４２點報３０７９０；國指就行前１０３點報１２３０１。全

日成交都有１３５２﹒９億銀。

照睇目前形勢，恆指兩連陽後，今日來枝陰燭，但係都高收完場，差ＤＤ就上番廿天線

（約３０９７９），亦就快收復番最近嘅下跌裂口。如果貿易戰無突然轉差嘅話，相信孖屐都可

以慢慢向上。



＊又有新消息ＱＱ唔休息，中軟行得遠金蝶腳仔軟＊



ＱＱ（００７００）噚日就傳出可能分拆音樂業務，喺香江或紐約上市。今日就傳出另一單

新消息喎，就係話美團點評考慮喺香江ＩＰＯ，而ＱＱ就拎住佢１０巴仙股權，當然對ＱＱ都有

著數喇。今日繼續跳起逾１巴仙，報４３２﹒２銀。

ＱＱ有好表現，成班軟件佬都叨光發威，好似中軟國際（００３５４）成績表幾靚仔，舊年

賺多咗兩成八，績後就有瑞信唱好，繼續畀個「跑贏大市」評級，同埋「他屐」６﹒９銀。但不

知不覺，原來現價都過埋「他屐」喇，今日跳起近１２巴仙，報６﹒９５銀。

街坊擎天軟件（０１２９７）都唔差，２０１７年純利增加２０巴仙，刺激股價一下子彈高

近２６巴仙，埋單報２﹒８３銀，成交高達１﹒５２億銀。近日強勢嘅金蝶（００２６８）本身

都做得好好，早段仲高見過８﹒８６銀破頂，不過「高處不勝寒」，尾段突然腳軟倒跌，最終要

碌低近３巴仙，報８銀。



＊農行成績好股價衝得高，內銀等放榜坐定眼望望＊



是日都繼續有唔少重磅股排住隊等放榜啊，農行（０１２８８）搶閘噚日收市後就派咗成績

表，舊年淨利潤增加近半成，好過市場預期，有大摩唱好，開心飛起近３巴仙，報４﹒５２銀，

收復返廿天線（４﹒４６９銀）同５０天線（４﹒４８３銀）。

中午放榜嘅瑞聲（０２０１８）雖然按年賺多咗３２巴仙，不過就仍然低過市場預期少少，

但對呢條魚毛影響都唔太大，照樣跳起近５巴仙，埋單報１５１﹒７銀。

至於將於收市後出業績嘅內銀孖寶，即係建行（００９３９）同工行（０１３９８），今日

表現都唔係太突出，可能各位缸友都想睇定Ｄ先。建行微微彈高唔夠１巴仙，報８﹒２６銀；工

行就踢高逾１巴仙，報６﹒８１銀。工新鮮熱辣公布去年度全年成績表，股東應佔盈利有

２８６０億人仔升近３巴仙略勝過孖屐期，睇嚟工行股價仲有力水上攀。



＊大行出力撐銀娛往上行，唔再申牌照港視放棄了＊



呢排大摩好勤力出報告，除咗叫大家增持農行外，另外兩隻藍戰銀娛（０００２７）同聯通

（００７６２）都榜上有名，更豪爽調高目標價，分別上望８０銀同埋１２銀。先講銀娛，上星

期尾報喜，獲得菲律賓發臨時賭牌，又宣布投資永利馬交（０１１２８）阿媽永利度假村，難怪

獲得大摩送上祝福，最高見７３﹒５銀創４年高，不過收市前縮晒水，最後只跳高近１巴仙收７

２﹒３５銀，但都好好成績了！

至於聯通，由２月頭近１２銀高位，一直向下碌都唔識停，噚日仲低見９﹒２銀，好彩大摩

唱好，今日成功反擊收升近６巴仙報９﹒８４銀，開始踏上追落後之路！聯通好景，祖國移動（

００９４１）借勢亦快速移動，收升３巴仙，報７２﹒７５銀；祖國電信（００７２８）亦有超

過２巴仙進帳，收３﹒３８銀。

啱啱提到銀娛獲發菲律賓臨時賭牌，香江呢邊嘅香港電視（０１１３７）就正式公布，確認

唔會繼續申請本地免費電視牌照，為持續咗４年嘅抗爭畫上句號。再加埋舊年業績繼續「見紅」

，雖然已收窄至２﹒０５億銀，但係粉絲們都決定分手走人，結果香港電視埋單急插逾１４巴仙

，收３﹒１６銀。



＊綠葉成績靚藥明走勢正，中芯有轉機績前開始飛＊



醫藥佬唔太受貿易戰影響，表現都相當強勁，當中，綠葉製藥（０２１８６）去年多賺一成

，交銀國際即刻畀個「ｌｉｋｅ」，維持買入及目標價８﹒５銀，埋單開心袋走近近７巴仙收７

﹒７２銀，距離目標價仲有大把水位，正！街坊藥明生物（０２２６９）早排雖然配股抽水，兼

被主席減持，不過已經走出陰霾，今日大幅走高近９巴仙收８０﹒６銀，仲曾高見８１﹒８５銀

，好快就攻陷８１﹒９銀山頂位喇。

另一邊廂，晶片佬係貿易戰嘅受害之一，依家聽到有轉機，當然開心番晒。將會喺禮拜四

２９號放榜嘅中芯（００９８１），一度抽升最多逾８巴仙至１１﹒１８銀，收復番多條主要平

均線，不過下半場力氣唔係太夠，但都有逾３巴仙進帳收１０﹒６８銀。街坊華虹

（０１３４７）亦會喺當日一齊揭盅，暫時表現都唔錯，跳高近４巴仙收１６﹒３４銀，收復番

部分失地。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

