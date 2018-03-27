中美或就貿易戰談判，港股收３０７９０漲２４２點，成交稍降

《經濟通通訊社２７日專訊》消息指中美或會就貿易議題進行談判，貿易戰憂慮得以暫時降

溫，美股周一（２７日）全線反彈，道指創下歷來第三大點數升幅。道指上升６６９點或

２﹒８％，報２４２０２點。港股今早跟隨外圍反彈，高開４３６點報３０９８５點全日最高位

，其後大藍籌港交所（００３８８）、騰訊（００７００）升幅收窄，令港股升幅一度只有

１８９點報３０７３８點。尾段港股靠穩，最終恆指收報３０７９０，上升２４２點或

０﹒７９％。主板成交１３５２﹒８９億元，按上日減少約４％。

國指升１０３點或０﹒８５％，報１２３０１點。滬指報３１６６，升３２點或１﹒０５％

。



＊中聯通升幅冠藍籌，瑞聲緊隨其後＊



藍籌股方面，港交所升１﹒２３％，報２６３﹒４元；騰訊升１﹒３１％，報４３２﹒２元

；友邦（０１２９９）跌０﹒５２％，報６７﹒３元；中移動（００９４１）升３﹒１２％報

７２﹒７５元。

瑞聲（０２０１８）去年多賺３２％，末期息大升至１﹒７元，惟上季純利１８﹒３２億元

人幣，升１７％，稍低過市場預期。該股全日漲４﹒６９％，報１５１﹒７元。舜宇

（０２３８２）亦升１﹒４６％，報１６０﹒３元。

大摩大升銀娛（０００２７）及聯通（００７６２）目標價，刺激前者股價一度高見

７３﹒５元，為２０１４年３月以來新高，收升０﹒９１％，報７２﹒３５元；後者更獲上調評

級至「增持」，全日收漲５﹒５８％，報９﹒８４元，為全日表現最佳藍籌股。

北京樓價九個月來首止跌，中海外（００６８８）升４﹒４３％，報２８﹒３元；潤地

（０１１０９）升０﹒６９％，報２９﹒２５元；碧桂園（０２００７）漲３﹒６％報

１６﹒６８元。



＊四大內銀股靠穩，萬洲仍逆市走低＊



四大內銀股走高，日內將公布業績的建行（００９３９）升０﹒８５％，報８﹒２６元；工

行（０１３９８）亦將於收市後放榜，揚２﹒７３％，報４﹒５２元；中行（０３９８８）抽高

１﹒３４％，報６﹒８１元。農行（０１２８８）績後漲１﹒６５％，報４﹒３元。

萬洲（００２８８）去年盈利１１﹒３億美元，增９﹒４％合市場預期，惟仍逆市跌

３﹒１２％，報８﹒３８元，為全日表現最差恆指股。

麥盛資本（０１１９４）急跌３４％，報０﹒０３３元，為全日表現最差個股；金力集團

（０３９１９）急挫３８﹒２７％，報１﹒１２元，為全日表現最佳個股。（ｇｖ）

