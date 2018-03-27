《神州經脈》貿易戰陰霾散，人幣匯價飆升，Ａ股升１％結束四連跌

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院總理李克強及美國財長努欽為中美貿易戰釋放緩和信號

，加上有傳兩國已就貿易問題進行談判，隔晚美股隨即反彈，Ａ場跟隨外圍造好，人民幣匯價亦

升至兩年半高位。滬深股市各大指數今早全線高開，滬綜指高開近１％後反覆靠穩，最高見過３

１７２點，午後升幅一度收窄，尾市再度發力，收市升１﹒０５％，報３１６６﹒６５點，扭轉

過去四連跌的局面。在軟件股強力帶動下，深成指及創業板承接上日（２６日）升勢，深成指收

升２％，而創業板則大漲３﹒６％；兩市交投顯著上升，全日成交５４０４億元人民幣，增加１

４﹒８％。



＊人幣中間價匯改新高，在岸曾升穿６﹒２５＊



中美貿易戰降溫，人民幣匯價顯著轉強。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開

２７０點子，突破６﹒２６關口，午後一度升穿６﹒２５關口，最高見過６﹒２４３１。不過，

高處不勝寒，在岸價在下午約４時一度跌至６﹒２７６０，較高位回落３２９點子，最終收報６

﹒２７２８，較上個交易日４時３０分收盤價升１２１點子，創２月７日以來收市新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）日內暫時最高見過６﹒２３６１，較上日升１７９點，惟其後

同樣出現回吐，最低見６﹒２６６９，從高位回落３０８點。現跌８４點子，報６﹒２６２４。

交易員表示，境內銀行拋售美元導致人民幣快速攀升，但市場逢低購匯令升幅回吐。

人民幣兌一美元中間價兩連升，今日報６﹒２８１６，為２０１５年８月１１日匯改以來新

高，較上個交易日大升３７７點子。

不過，分析認為，美國聯儲局加息後，美元指數超預期疲弱，導致投資者拋售美元動力突然

增大，相信如果美元指數繼續疲弱，人民幣的強勢行情恐怕仍未見頂。



＊傳金正恩秘密訪問北京＊



據外電引述消息人士報道，北韓領導人金正恩訪華，這應該是金正恩２０１１年掌權後外界

所知的首次海外之行。

外界估計他此行是要在４月兩韓峰會及５月與美國總統特朗普會談前，與北京修補關係。

據悉，今次出訪目的及路線等細節尚不得而知，有日本媒體指平壤一名高層官員已乘火車到

達北京。

稍早在例行記者會上，中國外交部發言人華春瑩被問及邊境城市丹東有重要的北韓人士抵達

的報道時，她表示不了解情況。



＊２月服務貿易逆差擴至２７３億美元＊



國家外匯局公布，中國國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差４４３億元（人民幣．下同

）。其中，貨物貿易順差２１７０億元；服務貿易逆差１７２７億元。

以美元計價，國際收支口徑的國際貨物和服務貿易順差７０億美元。其中，貨物貿易順差

３４４億美元；服務貿易逆差２７３億美元，按月增加５５億美元。

累計今年首兩個月，國際收支口徑的服務貿易逆差４９１億美元。



＊去年第四季對外淨負債按季增４２４億美元＊



國家外匯局公布，截至去年底，中國銀行業對外淨負債２８１２億美元，９月底為２３８８

億美元，即第四季淨負債增加４２４億美元。其中，人民幣淨負債２８４７億美元，外幣淨資產

３５億美元。

在銀行業對外負債中，存貸款負債６９１２億美元，債券負債１８３９億美元，股權等其他

負債４０３８億美元，分別佔銀行業對外負債的５４％、１４％和３２％。

以幣種劃分，人民幣負債４０２７億美元，美元負債４７０９億美元，其他幣種負債

４０５４億美元，分別佔３１％、３７％和３２％。

中國銀行業對外負債中，來自境外銀行部門５４３５億美元，佔比４２％；來自境外非銀行

部門７３５４億美元，佔比５８％。



＊首２月規模以上工業企業利潤增長１６％＊



統計局發布數據顯示，１－２月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額９６８９億元（人

民幣．下同），同比增長１６﹒１％。

１－２月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額２９１８﹒１億元，同比增

長２９﹒６％；集體企業實現利潤總額３６﹒９億元，增長２﹒８％；股份制企業實現利潤總額

６８２９﹒５億元，增長２１％；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額２２５９﹒６億元，增

長２％；私營企業實現利潤總額２８３０﹒８億元，增長１０％。

１－２月份，採礦業實現利潤總額８７７﹒９億元，同比增長４２﹒１％；製造業實現利潤

總額８１００億元，增長１２﹒５％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額

７１１﹒１億元，增長３５﹒２％。（ｂｉ）

