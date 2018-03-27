【駐京專電】郭樹清任人行黨委書記，全力支持易綱履行行長職責

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》人民銀行召開幹部大會。中央組織部宣布

人民銀行主要領導職務調整的決定，易綱任人民銀行行長、黨委副書記，郭樹清任黨委書記、副

行長。

易綱表示，完全服從組織安排。全面擔負和履行行長職責，和樹清書記與黨委成員精誠團結

，凝聚全行合力，共同開創人民銀行工作新局面。

郭樹清表示，完全贊成易綱任人民銀行行長，非常高興再次回到人民銀行工作。全力支持易

綱履行行長職責，緊密團結、相互信任，做好人民銀行各項工作。

