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即市新聞

27/03/2018 11:23

【京城近觀】大數據「唔熟唔食」？

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》又來到春暖花開的日子，寒冬漸遠，春光
正好，隨著氣溫回暖，枝頭抽出嫩芽，花朵冒出頭來，走到街上，人的腳步也變得輕快。不過，
網友爆出「大數據殺熟」事件，卻讓人有點操心。
　
＊同一件商品或服務老顧客價格更高？＊
　
　　甚麼是「大數據殺熟」？互聯網企業利用自己的用戶數據，對老用戶實行價格歧視。簡單來
說就是同一件商品或服務，互聯網企業顯示給老顧客的價格要高於新顧客。用廣東話來說，這叫
做「唔熟唔食」，專門欺騙熟客。
　　隨著數字中國建設，進入大數據時代，ＡＩ人工智能漸漸無處不在，讓人感到生活越來越方
便的同時，卻隱約有一點擔憂。如果電商陷阱越來越多，那消費者就越來越無處可逃。
　　最近「大數據殺熟」事件緣於網友爆料，使用滴滴叫車時，同一段路程，滴滴對蘋果和安卓
手機的報價不一樣，讓人感覺氣炸。雖然滴滴ＣＴＯ張博立刻跳出來解釋稱，打車價格不會因人
、因設備、手機系統而異，報價差異是因為預估價和實付車費是兩個概念，預估價僅供參考。但
有網友表示，自己親歷過「殺熟」，對回應並不買帳。
　　曾經有調查發現，不同平台在電商、機票、酒店、電影等多種價格較波動的商品和服務都存
在類似情況。
　
＊「看人下刀」，電商玩得更在行＊
　
　　在「大數據」時代，精準營銷已經滲入到每一個行業和領域，原來電商除了會看人賣廣告，
也會「看人下刀」。曾有網友爆料內幕，以購買大牌化妝品為例，系統會分析購物數據，包括購
買均價、常購品牌和退貨率。如果顧客同類產品消費大概為１００至２００元品牌，系統會判定
該顧客沒用過大牌真貨，在後台備註為低風險。３０％機會發出高仿貨。如果購買記錄為多次購
買品牌，就自動分配真貨。
　　有人說網上買東西靠運氣，買到瑕疵品都是運氣不好，事實上電商有精確的數據系統作支撐
，該你買到次貨，你就絕對買不到正貨。據說顧客的投訴率、退貨率數據作為電商判斷「忍耐力
」的參考，退貨率較低的用戶，將會收到更多瑕疵產品。此事不知是真是假，但已嚇得我趕緊檢
查一下剛網購到的衣服，不管是否有瑕疵，都準備退貨，以增加我的退貨率。
　　有了大數據支撐，消費者確實是防不勝防。雖說在商言商，商家都是利字當頭，但一般而言
，使用或購買得越多的顧客，越是忠誠，應該得到更好的服務。通過大數據實行「精準打擊」，
卻讓人感嘆，這樣賺錢實在是太不厚道了。

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