【侵侵發窮惡】侵侵暗示Ｈａｐｐｙ　ｅｎｄｉｎｇ？傳中國兩讓步

《經濟通通訊社２７日專訊》繼美國財長努欽「謹慎樂觀」表態後，鷹派巨頭的白宮貿易顧

問納瓦羅也發出中美「重回談判桌」的宣言，道指飆升６６９點，升幅錄史上第三大，Ａ股滬綜

指今早亦高開近１％，港股半日升近３００點。

自上周四（２２日）「發窮惡」簽署總統備忘錄後，一直未有在推特就貿易戰置評的特朗普

，今早終於更新推特稱，「Ｉｎ ｔｈｅ ｅｎｄ，ａｌｌ ｗｉｌｌ ｂｅ ｈａｐｐｙ！」

似進一步暗示中美貿易戰談判曙光在前。他表示，多年來與眾多國家的進行的貿易談判，都不公

平地對待美國，但最後，所有人都將皆大歡喜。



＊擬購更多半導體及加快金融開放＊



納瓦羅周一最新表示，美國是自由貿易者，全球系統需要修復，「我們已經和中國坐在了談

判桌邊。財長努欽和貿易代表萊特希澤正積極與中國接觸，探討解決貿易失衡的問題。」

據英國金融時報引述消息人士稱，為避免與美國貿易戰，中方已提出將一部分自南韓和台灣

廠商的半導體進口轉為向美國進口，以降低中國對美商品貿易順差。而國務院總理李克強周一亦

稱，決不允許讓來華投資的外企強制轉讓技術，似回應特朗普對中國「竊取美國知識產權」的指

責。

消息還指，中國擬將允許外資金融集團在中國國內證券機構持股比例上限從４９％升至５１

％的時限，大幅提前至６月３０日，並承諾盡力爭取在５月前敲定，具體信號可能在下周舉行的

博鰲亞洲論壇上釋放。



＊人民幣大升，或為曲線減少順差＊



無獨有偶，昨日午後剛剛傳出中美就貿易戰秘密談判的消息，在岸、離岸人民幣兌美元即雙

雙勁升。其中，在岸即期收升３９１點子穿６﹒２８關口，報６﹒２８４９；離岸更勁飆５９２

點，收報６﹒２５４０，再創８１１匯改之後的新高。承接升勢，今早人民幣兌美元中間價漲

３７７點子，刷新８１１後新高，報６﹒２８１６。

根據美國財政部去年底公布的匯率政策報告，截至２０１７年９月底，人民幣兌美元匯率升

值４﹒４％，有助減少中美貿易順差。如以人民幣兌美元中間價去年９月２９日６﹒６３６９計

，人民幣近半年續升逾５％。

而中國１月貿易順差按月銳減一半，錄近１１個月最低水平，亦反映人民幣升值效應。分析

就指，中美貿易戰陰霾下，人民幣匯率不貶反升，或顯示中國力避貿易戰的態度。



＊售台武器牌及北韓牌續明爭暗鬥＊



不過，貿易戰之餘，中美明爭暗鬥亦源源不止。「中國版」原油期貨昨日（２６日）正式在

上海國際能源交易中心上線，除了試圖建立反映中國自身原油供需的基准油價，也旨在打破「美

元－原油－美元計價金融資產」的壟斷。

此外，美國共和黨參議員柯寧、殷荷菲致函特朗普，呼籲出售Ｆ－３５戰鬥機給台灣，以增

強台灣防空能力。美台商會表示支持，認為這符合台灣關係法，為台灣提供自我防衛能力。

另有未經證實的消息指，北韓領導人金正恩昨日已抵達中國訪問。如消息屬實，或顯示中國

在「特金會」前發功，亦或是金正恩試圖在「特金會」前贏取更大籌碼。（ｊｙ）

