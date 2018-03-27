  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

27/03/2018 11:56

【侵侵發窮惡】侵侵暗示Ｈａｐｐｙ　ｅｎｄｉｎｇ？傳中國兩讓步

　　《經濟通通訊社２７日專訊》繼美國財長努欽「謹慎樂觀」表態後，鷹派巨頭的白宮貿易顧
問納瓦羅也發出中美「重回談判桌」的宣言，道指飆升６６９點，升幅錄史上第三大，Ａ股滬綜
指今早亦高開近１％，港股半日升近３００點。
　　自上周四（２２日）「發窮惡」簽署總統備忘錄後，一直未有在推特就貿易戰置評的特朗普
，今早終於更新推特稱，「Ｉｎ　ｔｈｅ　ｅｎｄ，ａｌｌ　ｗｉｌｌ　ｂｅ　ｈａｐｐｙ！」
似進一步暗示中美貿易戰談判曙光在前。他表示，多年來與眾多國家的進行的貿易談判，都不公
平地對待美國，但最後，所有人都將皆大歡喜。

＊擬購更多半導體及加快金融開放＊

　　納瓦羅周一最新表示，美國是自由貿易者，全球系統需要修復，「我們已經和中國坐在了談
判桌邊。財長努欽和貿易代表萊特希澤正積極與中國接觸，探討解決貿易失衡的問題。」
　　據英國金融時報引述消息人士稱，為避免與美國貿易戰，中方已提出將一部分自南韓和台灣
廠商的半導體進口轉為向美國進口，以降低中國對美商品貿易順差。而國務院總理李克強周一亦
稱，決不允許讓來華投資的外企強制轉讓技術，似回應特朗普對中國「竊取美國知識產權」的指
責。
　　消息還指，中國擬將允許外資金融集團在中國國內證券機構持股比例上限從４９％升至５１
％的時限，大幅提前至６月３０日，並承諾盡力爭取在５月前敲定，具體信號可能在下周舉行的
博鰲亞洲論壇上釋放。

＊人民幣大升，或為曲線減少順差＊

　　無獨有偶，昨日午後剛剛傳出中美就貿易戰秘密談判的消息，在岸、離岸人民幣兌美元即雙
雙勁升。其中，在岸即期收升３９１點子穿６﹒２８關口，報６﹒２８４９；離岸更勁飆５９２
點，收報６﹒２５４０，再創８１１匯改之後的新高。承接升勢，今早人民幣兌美元中間價漲
３７７點子，刷新８１１後新高，報６﹒２８１６。
　　根據美國財政部去年底公布的匯率政策報告，截至２０１７年９月底，人民幣兌美元匯率升
值４﹒４％，有助減少中美貿易順差。如以人民幣兌美元中間價去年９月２９日６﹒６３６９計
，人民幣近半年續升逾５％。
　　而中國１月貿易順差按月銳減一半，錄近１１個月最低水平，亦反映人民幣升值效應。分析
就指，中美貿易戰陰霾下，人民幣匯率不貶反升，或顯示中國力避貿易戰的態度。

＊售台武器牌及北韓牌續明爭暗鬥＊

　　不過，貿易戰之餘，中美明爭暗鬥亦源源不止。「中國版」原油期貨昨日（２６日）正式在
上海國際能源交易中心上線，除了試圖建立反映中國自身原油供需的基准油價，也旨在打破「美
元－原油－美元計價金融資產」的壟斷。
　　此外，美國共和黨參議員柯寧、殷荷菲致函特朗普，呼籲出售Ｆ－３５戰鬥機給台灣，以增
強台灣防空能力。美台商會表示支持，認為這符合台灣關係法，為台灣提供自我防衛能力。
　　另有未經證實的消息指，北韓領導人金正恩昨日已抵達中國訪問。如消息屬實，或顯示中國
在「特金會」前發功，亦或是金正恩試圖在「特金會」前贏取更大籌碼。（ｊｙ）

返回新聞主頁

最新專題
More
國際動態27/03/2018
朱克伯格英美登報道歉 惟難挽信譽
剖析天下26/03/2018
【石油人民幣】「中國版」原油期貨終上線　助增油市定價權
剖析天下26/03/2018
【侵侵發窮惡】努欽或赴京斡旋　To do list含開放市場
剖析天下26/03/2018
【侵侵發窮惡】中國出口術反擊顯效　華府或啟「落地還錢」談判
生財有道26/03/2018
【百獸回朝】科技巨企表態回A 分析料獨角獸短期內不會爭相上市
興證快訊26/03/2018
業績高峰期
人氣文章
財經新聞
評論
專題
生活副刊
DIVA
最近7天
最近30天
暢所欲妍 ． 屈穎妍
21世紀的藍鳳凰 41 新文章
政是有心 ． 余君雋
叫「結束一黨專政」可以 想參選立法會是痴心妄想 21
健康大晒
【打工仔帶飯的法則】黃金營養比例必須知！隔夜餸翻叮有咩要注意 7
小薯茶水間
【向名人取經】返工返到唉聲嘆氣？袋好8大打氣金句！ 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】酒店的床尾為什麼要放「非常沒用的一塊布」? 3
What's On
【逛街好去處】銅鑼灣血拼指南！7大全新人氣日本品牌旗艦店 2
廣告背後 ． 袁靜
【愛的方程式？】不時說聲「我愛你」，便可讓婚姻重燃愛火？ 3
政經頑石不低頭 ． 石鏡泉
股市將跌？
走肉廚房 ． Cathy Lee
【住家美味】香茜翡翠麵豉湯 4
女子愛財 ． 唐德玲
買派息的債券基金
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
營養師推介！4款護眼的超級食物 4
我要退休 ． 羅國森、曾智華
快樂退休—重溫「阿媽係女人」道理
論盡中港台 ． 岑逸飛
李嘉誠的所謂「退休」 7
陶冬天下 ． 陶冬
2018年，你的名字叫動盪
香港街頭美食
【繽紛復活節】16款編輯推薦！復活節主題美食、下午茶、任食Brunch攻略
食療新意思 ． 陳沛思
【春分湯水】猴頭菇花生眉豆雞肉湯 2
打工秘笈
【裸辭要三思】走定唔走？轉工前必須考慮的4大重點 2
我家私房菜 ． 韋太
【食得有營】鮑汁燴雜菌 2
健康解「迷」
【腰背痛趨年輕化！】長期姿勢不良，嚴重可致癱瘓、失禁？ 1
足球俱樂部 ． 主教練
10大足球奧斯卡
有種生活
【骨精召集】夠晒力水！80後骨妹上門幫你揼揼鬆 4
鬆一鬆 ． 通通
【原來係咁】9個「地球上86.7%的人」都不知道的冷知識 4
暢所欲妍 ． 屈穎妍
香港的走紅方程式 17
香港街頭美食
【越南海防師傅坐鎮！】味道正宗！必歎招牌和牛湯河 4
行政人員
Jamie Oliver英餐廳遇滑鐵盧 揭3原因
小薯茶水間
【辭職都係因為你？】打工仔「求神拜佛」最想遠離的5種上司 6
抵玩自助遊
$4300串遊釜山 X 福岡6日 4
花生味辦公室 ． 玄米米
【職場生存之道】以為佢提攜你？不如睇吓自己有冇「中陰招」！ 5
健康大晒
【食物都要講Timing】錯誤時間進食水果，隨時有害身體？ 1
健康解「迷」
【跑步6大錯】用口吸氣、步伐太大、運動後飲凍飲……通通唔得？ 1
欣欣食乜嘢 ． 曾欣欣
每星期兩份果仁 大腸癌復發率減半 2
What's On
【開箱評測！】Sony Mobile全新旗艦機Xperia XZ2及Xperia XZ2 Compact 1
改朝換代Digital ． Jimmy Leung
【爆紅青蛙仔】日本90後OL開發，日賺數百萬金成功原因是？ 3
星座命理
【12星座配對】誰是我最般配的理想情人？ 5
健康Video
【人體也抽濕】袪濕更要固脾胃，一杯茶趕走春困 3
辦公室政治 ． 潘少權
【管理的精髓】讓天生懶惰的人也無從偷懶 3
玩樂好去處
【舊區穿梭】草根文化很迷人！用鐵閘做畫布訴說老店故事 3
食療新意思 ． 陳沛思
【溫補陽氣】蟲草花淮山蓮藕栗子豬骨湯 1
立會透視鏡 ． 馬天娜
姚松炎輸甚麼？ 7
我家私房菜 ． 韋太
【不再黑黢黢】無錫骨 3
產品簡介

【etnet x 香港理財月2018】賞你 「錢家有道」．餐具套裝 共100套

【etnet Bonus賞你】淘大商場‧TinBot™鐵寶奇盒x喜喜冰室「喜喜鐵寶」

【DIVA Channel‧Wednesday Treat】賞 法國波爾多MOULIN HAUT LAROQUE紅酒

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
SEG 社企廊