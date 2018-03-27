《經濟通通訊社２７日專訊》香港電視（０１１３７）確認將不會繼續本地免費電視節目服
務牌照的申請，及其於２０１４年４月１１日向通訊事務管理局提交的申請將予以撤回。
董事會亦決定將綜合傳送者牌照（第０４１號）連同６７８兆赫至６８６兆赫頻帶內的無線
電頻譜交退通訊局，並於今年３月３１日或通訊局合理指示的其他日期停止提供廣播類流動電視
服務。通訊局已被告知上述決定。（ｃｙ）
27/03/2018 12:08
香港電視確認將不繼續本地免費電視節目服務牌照申請
《經濟通通訊社２７日專訊》香港電視（０１１３７）確認將不會繼續本地免費電視節目服
務牌照的申請，及其於２０１４年４月１１日向通訊事務管理局提交的申請將予以撤回。
董事會亦決定將綜合傳送者牌照（第０４１號）連同６７８兆赫至６８６兆赫頻帶內的無線
電頻譜交退通訊局，並於今年３月３１日或通訊局合理指示的其他日期停止提供廣播類流動電視
服務。通訊局已被告知上述決定。（ｃｙ）
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