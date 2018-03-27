工行去年盈利２８６０億元，升近３％略勝預期，派息２４﹒０８分

《經濟通通訊社２７日專訊》工行（０１３９８）公布去年１２月底止全年業績，股東應佔

盈利為２８６０億元（人民幣．下同）按年升２﹒８％，略勝過市場預期，每股基本盈利為０﹒

７９元，建議派末期息０﹒２４０８元。

去年工行實現淨利潤２８７４﹒５１億元，比上年增長３％，平均總資產回報率１﹒１４％

，加權平均淨資產收益率１４﹒３５％。營業收入６７５６﹒５４億元，增長５﹒３％。（ｃｙ

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