《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）按照可加可減機制，提出今年可以加價超
過３﹒１％。
港鐵主席馬時亨向傳媒表示，下半年開始以八達通繳費有３％折扣，所以票價無調整，相信
市民認為合理。
對於利潤龐大應否減價？他回應指，現時的車費優惠回饋已與利潤掛勾，而賺錢後其實有７
５％股息撥歸政府庫房，又強調一間公司需要利潤去拓展和更新工程，希望市民和議員明白。
（ｃｙ）
27/03/2018 17:50
馬時亨：下半年推出票價回贈３％，所以票價無調整
《經濟通通訊社２１日專訊》港鐵（０００６６）按照可加可減機制，提出今年可以加價超
過３﹒１％。
港鐵主席馬時亨向傳媒表示，下半年開始以八達通繳費有３％折扣，所以票價無調整，相信
市民認為合理。
對於利潤龐大應否減價？他回應指，現時的車費優惠回饋已與利潤掛勾，而賺錢後其實有７
５％股息撥歸政府庫房，又強調一間公司需要利潤去拓展和更新工程，希望市民和議員明白。
（ｃｙ）
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