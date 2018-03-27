中信行去年多賺２﹒３％報４２５﹒７億人幣勝預期，息２６﹒１分

《經濟通通訊社２７日專訊》中信銀行（００９９８）（滬：６０１９９８）公布截至去年

底全年業績，淨利潤４２５﹒６６億元（人民幣．下同）增２﹒２５％，比起市場綜合預期的盈

利４１８﹒６０億元為高；每股盈利０﹒８４元，派息每股０﹒２６１元。

期內收入１５７２﹒３１億元，按年增１﹒９９％；不良貨款達５３６﹒４８億元，按年增

１０﹒４３％。（ｇｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

