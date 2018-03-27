《日入而息》毛記暗盤一手賺１﹒３８萬元，人幣曾升破６﹒２５關

《今天重點》﹡工行（０１３９８）去年盈利２８６０億元，升近３％略勝預期，派息

２４﹒０８分；工行去年淨利息收益率上升，貸款減值增加，不良貸款只有

單降

﹡工行表示銀保監合併消除監管真空，全球擴大貿易不會逆轉；目前派息比率

穩定，爭取今年淨息差表現平穩；不良貸款率下降，期望未來資產質素向好

﹡毛記葵涌（０１７１６）輝立暗盤收升５﹒８倍，一手賺１３８００元

﹡經絡按揭表示大型銀行停定息按揭計劃，料其他銀行跟隨

﹡人幣兌一美元即期收升１２１點子，曾升破６﹒２５關

﹡香港電視（０１１３７）確認將不繼續本地免費電視節目服務牌照申請；港

視去年訂單總商品交易額增加２﹒２倍，已找到轉虧為盈方法；網購業務做

一單蝕一單，將開數十店暫無扭虧時間表



《即日市況》﹡中美或就貿易戰談判，港股收３０７９０漲２４２點，成交稍降



《深滬股市》﹡貿易戰降溫滬指收升１％，創板漲逾３％，軟件股領漲



《美元匯價》﹡貿易戰降溫，市場風險胃納回升美元續弱；歐元最新報１﹒２３９６╱９７

，日圓最新報１０５﹒７５╱７７



《公司業績》﹡科通芯城（００４００）全年純利跌４０﹒９％至３﹒０２億人幣，不派息

﹡威高（０１０６６）去年純利升５６％，息０﹒０４６元

﹡深圳國際（００１５２）全年純利升８１﹒６％，連特息派１元

﹡中國食品（００５０６）全年純利升２﹒６倍，派息２﹒４仙

﹡中通服（００５５２）去年純利升７％，連特息派０﹒１４１１元人民幣

﹡五礦地產（００２３０）全年純利升３９﹒２％至７﹒１億元，息６仙

﹡石四藥（０２００５）去年純利升３６％至６﹒６５億，息０﹒０４元

﹡環球醫療（０２６６６）去年純利升３１﹒７％，末期息０﹒２４元

﹡聯想控股（０３３９６）去年淨利潤升４％，末期息０﹒２７元人民幣

﹡嘉里物流（００６３６）全年純利升１３％至２１﹒２億元，派１４仙息

﹡保利文化（０３６３６）全年純利跌１７﹒５％至２﹒６億元人民幣，派息

０﹒２０７元

﹡香港電視（０１１３７）去年虧損收窄至２﹒０５億元

﹡瑞聲（０２０１８）去年多賺３２％，末期息大升至１﹒７元，上季盈利稍

遜預期；瑞聲科技去年毛利率跌０﹒２個百分點至４１﹒３％

﹡中視金橋去（００６２３）年扭虧賺９３０４萬元人民幣，息８﹒８６港仙

﹡阜豐（００５４６）去年純利升２６﹒５％，末期息１１仙

﹡交銀國際（０３３２９）去年賺４﹒０４億元，升１５％，派息８港仙

﹡聯眾（０６８９９）全年盈轉虧蝕２４００萬元人民幣，不派息

﹡世茂房地產（００８１３）全年純利升５１﹒６％，派息６０港仙

﹡佳兆業（０１６３８）去年虧轉盈賺３２﹒８５億元人民幣，派息１１﹒８

港仙

﹡統一企業（００２２０）全年純利升４４﹒６％至８﹒８億元人民幣，息

１４﹒２３分

﹡中國金茂（００８１７）全年純利升５７％，末期息１８港仙

﹡朗生醫藥（００５０３）全年純利升３﹒１倍至１５６３萬美元，息

３﹒５８港仙

﹡美聯工商舖（００４５９）全年純利升近４倍至８９９２萬元，不派息

﹡廣南（０１２０３）全年純利跌３９％，末期息３仙

﹡新晨動力（０１１４８）全年純利跌３１﹒１％至１﹒３億元人幣，不派息

﹡國美（００４９３）去年虧損擴大至４﹒５億元人民幣，不派息

﹡東風集團（００４８９）全年純利升５﹒４％，末期息０﹒２５元人民幣

﹡周生生（００１１６）去年純利升１８％末期息４２仙，港澳銷售跌３％

﹡信德集團（００２４２）去年由虧轉盈賺１４﹒５億元，派末息６仙

﹡復星（００６５６）去年利潤升２８％至１３２億元人幣，息０﹒３５港元



《公司資訊》﹡現代牧業（０１１１７）去年虧損擴大因撥備，努力爭取扭虧為盈，料奶價

低位反彈

﹡復星國際（００６５６）與匯豐銀行簽訂戰略合作協議

﹡港鐵（０００６６）今午宣布新票價，加幅或達３﹒２４％

﹡瑞聲（０２０１８）聲學產能已達到每月１﹒３億隻，晶圓級玻璃解決方案

獲關注；瑞聲冀今年銷售增長不低於２５％，不會經常回購股份

﹡萬洲國際（００２８８）中美貿易戰對業務無影響，料豬價下半年反彈

﹡嘉里物流（００６３６）出售資產金額用以發展核心業務，冀東南亞成新增

長動力

﹡據報騰訊音樂正進行１０億美元股權轉讓，實際估值２３０億美元

﹡融信中國（０３３０１）額外發行優先票據

﹡鴻騰（０６０８８）斥６８億購美國消費電子產品品牌Ｂｅｌｋｉｎ

﹡鑫網易商（０１０３９）向大股東發行認股權證

﹡港鐵（０００６６）按調整機制今年可加價３﹒１４％；馬時亨稱下半年推

出票價回贈３％，所以票價無調整

﹡中車時代（０３８９８）２０２０年海外業務佔收入增至兩成；貿易戰影響

不大

﹡百富（００３２７）再度中標通聯支付２０１８年度ＰＯＳ終端採購項目

﹡佳兆業（０１６３８）今年銷售目標７００億元人民幣，已銷售但未入帳金

額近５００億

﹡甘肅銀行（０２１３９）將發行不超過１００億元人民幣金融債券

﹡太興置業（００２７７）公眾持股量約２３﹒４４％，低於上市規則要求

﹡高陽科技（００８１８）旗下隨行付將區塊鏈首次應用於整車物流

﹡石四藥（０２００５）產能近飽和棄低毛利產品，價格今年料升

﹡聯想控股（０３３９６）去年三家基金平台總基金規模近１１００億元人幣

﹡九號運通（００００９）出售基金權益，作價１﹒１億元

﹡江蘇創新（０２１１６）獲超購逾２２５倍，一手中籤率４０％

﹡英記茶莊（０８２４１）次日孖展傳獲近４９％認購

﹡源想（０８４０１）超購２０４倍，２５手方穩中１手

﹡環球印館（０８４４８）超購３０７倍，１７５手方穩中１手

﹡日光（０８４５１）今起招股，入場費３０３０﹒２３元

﹡民銀資本（０１１４１）認購社交視頻公司，涉３３９８萬美元

﹡百富環球（００３２７）在日本零售技術展上推出一體化解決方案

Ｓ９２０Ｆ

﹡星美國際（００１９８）出售電影院經營商少數股權，套現１０億元人民幣

﹡美麗中國（００７０６）擬股本重組「一拆十」，每手買賣單位不變

﹡偉能集團（０１６０８）今年為進入內地時機，資本開支一至兩年不超２億

美元

﹡區塊鏈集團（００３６４）已獲法院撤銷清盤呈請頒令

﹡國盛投資（０１２２７）遭聯營公司入稟申請清盤



《國企紅籌》﹡平保（０２３１８）旗下平安人壽澄清無計劃出售倫敦核心地段物業

﹡北大資源（００６１８）土儲足夠未來三年開發，不排除獲母企注資

﹡白雲山（００８７４）同興藥業申請撤銷轉讓王老吉股權裁決

﹡深圳控股（００６０４）銷售目標１５０億元人民幣，長租公寓年內開業；

深圳控股續關注啟德地，擬為成熟資產發行ＣＭＢＳ

﹡中銀香港（０２３８８）再發系統提升通知，緊急提現服務指定分行增至

１２家

﹡外媒表示平安人壽或考慮出售兩棟倫敦金融城核心物業

﹡保利文化（０３６３６）出資４０００萬元人民幣成立青少年藝術教育合資

﹡農業銀行（０１２８８）配股因資本水平較同業低，冀派息比率維持穩定；

續加大風險處置力度，冀維持資產質素穩中向好

﹡南航（０１０５５）高度關注貿易戰，未來需引進１８７架波音飛機

﹡遠東宏信（０３３６０）出售逾４０億元人民幣基礎資產

﹡深高速（００５４８）２月份日均路費收入普遍下跌

﹡東風集團（００４８９）以３﹒７５億元人民幣收購東風汽車貿易



《神州民企》﹡萬科（０２２０２）股東鉅盛華解除質押９１００萬股Ａ股；萬科郁亮稱中

國房價單邊快速上漲時代已經結束；萬科副總裁張旭稱萬科物業還有很大發

展空間，惟沒有上市計劃

﹡天工國際（００８２６）啟動國內首條粉末冶金生產線建設

﹡天倫燃氣（０１６００）收購項目多於去年，氣荒問題為短暫性影響；天倫

燃氣料今年銷氣量增長不低於去年，派息比至三成

﹡東江（００８９５）回購註銷約１１４萬股，員工離職撤股權激勵

﹡建業（００８３２）折讓７％向主席等配股，淨籌共１０億元

﹡雅居樂（０３３８３）額外發１億美元優先永續資本證券

﹡好孩子國際（０１０８６）在日本設立直接分銷平台

﹡景瑞控股（０１８６２）斥２﹒１５億元人民幣收購北京海澱區物業

﹡萬科（０２２０２）內房「暴利時代已結束」，香港土地太貴惟仍看好香港

樓市



《中國要聞》﹡社科院表示北京房價９個月來首止跌，燕郊連續三月回升

﹡工信部開展船舶總裝建造智能化轉型調研

﹡鄭商所調整部分品種保證金標準和漲跌停板幅度

﹡外匯局表示去年第四季對外淨負債按季增４２４億美元；２月服務貿易逆差

擴至２７３億美元

﹡中國首２月規模以上工業企業利潤同比增長１６％

﹡戴德梁行表示北京五大核心商圈空置率環比降０﹒６％

﹡中國外交部表示中美共同利益遠大於分歧，願相向而行

﹡中鋼協表示希望歐盟審慎採取對華鋼鐵保障措施

﹡人行連續三日暫停逆回購，今淨回籠１００億元

﹡海航集團多重融資，旗下渤海金控擬轉讓租賃資產



《寶島快訊》﹡台股收升１﹒４％兩連升，報１０９８６﹒７９點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱會繼續努力說服僱主接受取消強積金對沖方案；林鄭指已就捐款

三萬後「大和解」的說法向民主黨致歉；林鄭月娥稱望盡快將金錢交到關愛

共享計劃受惠者手上

﹡創新辦九成成員３５歲以下；顧問團下午首次開會

﹡港大民研表示林鄭月娥最新民望淨值為上任以來新低

﹡陳茂波稱交行可助內地企業「走出去」

﹡區諾軒衝到主席台抗議進入條文審議，會議一度暫停

﹡陳帆望議員不要糾纏「租賃」問題，達成協議後會交代

﹡賽馬會宣布原定於今晚舉行之六合彩攪珠將順延至周四舉行

﹡阿里巴巴商學院啟動「互聯網創業者計劃」首個亞洲項目

﹡深股通賣盤超買盤流出５﹒３億；滬股通額度全日用１７﹒０２億

﹡仲量聯行表示內房轉活躍，積極物色全幢、一籃子物業

﹡本港去年１２月平均工資率較上年同期上升３﹒８％；本港２月出口貨值按

年升１﹒７％，貿易逆差４２７億

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