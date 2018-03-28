《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３８５７．７１ 跌 ３４４．８９點╱１．４３％
標普５００ ２６１２．６２ 跌 ４５．９３點╱１．７３％
納斯達克 ７００８．８１ 跌 ２１１．７４點╱２．９３％
倫敦富時１００ ７０００．１４ 升 １１１．４５點╱１．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１９７０．８３ 升 １８３．５７點╱１．５６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１１５．７４ 升 ４９．４６點╱０．９８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０４．６９，歐元兌美元１．２３５８
28/03/2018 08:02
《日出而作》道指跌３４４點納指挫近３％，蒙牛虧轉盈仍遜預期
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３８５７．７１ 跌 ３４４．８９點╱１．４３％
標普５００ ２６１２．６２ 跌 ４５．９３點╱１．７３％
納斯達克 ７００８．８１ 跌 ２１１．７４點╱２．９３％
倫敦富時１００ ７０００．１４ 升 １１１．４５點╱１．６２％
法蘭克福ＤＡＸ １１９７０．８３ 升 １８３．５７點╱１．５６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５１１５．７４ 升 ４９．４６點╱０．９８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０４．６９，歐元兌美元１．２３５８
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