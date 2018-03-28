《外資精點》野村：降騰訊盈利預測，目標價降至５２０元

《經濟通通訊社２８日專訊》野村證券發表報告指，騰訊（００７００）去年第四季收入遜

預期，因線上遊戲收入較差，該行料今年線上遊戲收入增長放慢至７％，去年為增長２３％。

不過，野村表示，騰訊手遊業務則表現良好，料手遊業務今年增長４３％，主要由「王者榮

耀」抗跌力推動，及「ＱＱ飛車」新的貢獻，料「王者榮耀」今年帶來收入維持穩定，野村料騰

訊首季手遊按季升１６％，主要由上述兩個遊戲帶動。

野村表示，騰訊有多個催化劑未反映，未來可帶來穩定收入，野村仍看好騰訊「小程序」及

微信支付，因有大量用戶，而「小程序」最快利潤化方式是增加廣告，尤其ＷｅＣｈａｔ提供搜

尋服務功能。

騰訊所涉及的支付市場亦龐大，去年中國零售業市場值５﹒６萬億美元，除了支付可帶來收

費外，亦可透過騰訊支付分銷投資產品帶來收入。

野村調低騰訊今明兩年收入及每盈測分別４％╱４％及４％╱６％，因線上遊戲收入較少，

野村維持騰訊「買入」評級，目標價由５３６元降至５２０元。（ｃｙ）



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