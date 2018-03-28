《盤前攻略》美股急挫，中朝首腦會面，港股料回落至百天線

《經濟通通訊社２８日專訊》華爾街股市隔晚（２７日）動盪，主要受大型科技股急跌所拖

累，微軟股價下跌４﹒６％，蘋果亦挫２﹒５６％。此外，中美貿易戰憂慮持續困擾市場，三大

指數全線向下。道指急挫３４４點或１﹒４３％，報２３８５７點；標指跌４５點或１﹒７３％

，報２６１２點；納指跌２１１點或２﹒９３％，報７００８點。



＊道指跌港股ＡＤＲ急挫＊



恆指夜期昨日收報３０８１８點，上升３９點，高水２７點。

道指急跌逾三百點，港股ＡＤＲ比例指數跟隨急挫４３０點或１﹒４２％，報３０３６１點

。預託證券造價全線下跌，騰訊跌２﹒６％，折合港元報４２０﹒９８元。國壽下跌２﹒２３％

，折合港元報２１﹒７元。中行跌２﹒０４％，折合港元報４﹒２１元。港交所下跌１﹒１％，

折合港元報２６０﹒５１元。

外圍股市急彈，帶動港股昨日大幅高開４３６點，報３０９８５，但已是全日最高位。大市

氣氛仍然受貿易戰憂慮籠罩，港股全日大部分時間升幅僅介乎２００點至３００點間，最終全日

升２４２點，報３０７９０。



＊關注建行工行績後走勢＊



四大行陸續放榜，建行（００９３９）及工行（０１３９８）於昨日收市後公布業績，建行

去年純利增長半成，工行則多賺２﹒８％符合預期，兩行的不良貸款率亦有改善。農行

（０１２８８）於公布業績後上日在股市有好表現，投資者可以持續留意內銀板塊其後的走勢。

新華社證實北韓領導人金正恩在３月２５日至２８日訪京，性質為非正式訪問，但當中有與

嘅國家主席習近平進行會面。正值中美對質易戰態度軟化其間，憂慮會否對雙方可能進行的談判

帶來變數。

美股昨日急挫，港股ＡＤＲ亦跟隨下跌，預計大市會受外圍氣氛影響，在此前經歷兩連漲後

，港股今日有機會調整至百天線（３０４２３點）附近。（ａｌ）

