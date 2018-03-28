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28/03/2018 13:33

港股跌幅顯著擴大至６０７點報３０１８３，騰訊平保舜宇捱沽

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日為期指結算日，港股隨外圍走疲，午後開市沽壓仍未止，
跌幅更顯著擴大至６０７點或跌近２％，最新報３０１８３，主板成交８０８﹒０２億元。
　　重磅股受襲，騰訊（００７００）、平保（０２３１８）、舜宇（０２３８２）齊齊捱沽，
分別插低４％、３％及近９％。
　　上證綜合指數報３１２８﹒７１，跌３７﹒９４點或跌１﹒２０％，成交１４０４﹒５８億
元人民幣。中資金融股亦遭拋售，國指進一步下挫２４９點報１２０５２。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　　１４６﹒６０元　　　跌８﹒５５％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　２２﹒７５元　　　跌５﹒２１％
　　騰訊控股（００７００）　　　４１５﹒００元　　　跌３﹒９８％
　　中海外　（００６８８）　　　　２７﹒２５元　　　跌３﹒７１％
　　中國平安（０２３１８）　　　　８０﹒９０元　　　跌３﹒１７％
　　港交所　（００３８８）　　　２５５﹒２０元　　　跌３﹒１１％
　　友邦保險（０１２９９）　　　　６６﹒０５元　　　跌１﹒８６％
　　建設銀行（００９３９）　　　　　８﹒１４元　　　跌１﹒４５％
　　匯豐控股（００００５）　　　　７４﹒３０元　　　跌１﹒０７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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