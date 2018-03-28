港股跌幅顯著擴大至６０７點報３０１８３，騰訊平保舜宇捱沽

《經濟通通訊社２８日專訊》今日為期指結算日，港股隨外圍走疲，午後開市沽壓仍未止，

跌幅更顯著擴大至６０７點或跌近２％，最新報３０１８３，主板成交８０８﹒０２億元。

重磅股受襲，騰訊（００７００）、平保（０２３１８）、舜宇（０２３８２）齊齊捱沽，

分別插低４％、３％及近９％。

上證綜合指數報３１２８﹒７１，跌３７﹒９４點或跌１﹒２０％，成交１４０４﹒５８億

元人民幣。中資金融股亦遭拋售，國指進一步下挫２４９點報１２０５２。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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舜宇光學（０２３８２） １４６﹒６０元 跌８﹒５５％

吉利汽車（００１７５） ２２﹒７５元 跌５﹒２１％

騰訊控股（００７００） ４１５﹒００元 跌３﹒９８％

中海外 （００６８８） ２７﹒２５元 跌３﹒７１％

中國平安（０２３１８） ８０﹒９０元 跌３﹒１７％

港交所 （００３８８） ２５５﹒２０元 跌３﹒１１％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒０５元 跌１﹒８６％

建設銀行（００９３９） ８﹒１４元 跌１﹒４５％

匯豐控股（００００５） ７４﹒３０元 跌１﹒０７％

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