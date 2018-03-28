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28/03/2018 09:22

《新股掛牌》毛記（０１７１６）首掛開８﹒４元，高招股價６倍

　　《經濟通通訊社２８日專訊》毛記葵涌（０１７１６）首掛開市報８﹒４元，較招股
價１﹒２元高出６倍，成交約２７２０萬股，涉資２﹒０３億元。
　　若不計手續費，每手勁賺１４４００元。（ｇｖ）

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