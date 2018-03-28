《盤後部署》若美股續乏力，港股恐下試２９８５２點月內低位

《經濟通通訊社２８日專訊》美股隔晚（２７日）受大型科技股急挫拖累，加上中美貿易戰

憂慮持續困擾市場，道指急挫３４４點，報２３８５７點。港股今早跟隨外圍低開２８０點報

３０５１０，在重磅股騰訊（００７００）及「手機設備孖寶」舜宇（０２３８２）及瑞聲

（０２０１８）顯著走低，加上內險股普遍乏力下，港股最終以最全日低位收市，重挫７６８點

，收報３００２２點，失守百天線（３０４３７元），主板成交１４２６﹒４４億元。

國指大跌３００點或２﹒４４２％，報１２００１點。滬指報３１２２點，跌４４點或

１﹒４％。



＊中朝首腦會面，關注中美政局＊



新華社證實北韓領導人金正恩在３月２５日至２８日訪京，性質為非正式訪問，但當中會與

國家主席習近平進行會面。另據北韓官媒朝中社（ＫＣＮＡ）報道，金正恩邀請習近平在「方便

的時候」前往北韓正式訪問，後者「欣然接受」邀請。

白宮新聞秘書Ｓａｒａｈ Ｓａｎｄｅｒｓ發表聲明稱，中國政府周二（２７日）較早時聯

繫了白宮，並簡報金正恩訪問北京事宜，其中包括習近平給特朗普的個人信息。

不過，現時正值中美貿易戰態度軟化期間，憂慮會否對雙方可能進行的談判帶來變數，中美

之間的政局可能會再次變得緊張。



＊美股主導後市，港股或穿三萬點＊



港股繼續受制於外圍股市表現，在目前外圍政局不穩定下，要明言大市何時回穩相當有難度

，目前港股仍維持大上大落格局，在重磅股未完全發力前，港股要回穩相當困難。

加上，部分主要藍籌股及中資金融股均已公布業績，包括昨日收市後放榜的建行

（００９３９）及工行（０１３９８），惟未有為大市帶來很強力的支持，要等待下輪利好消息

出現，港股才有機會反彈。

目前投資者主要仍持觀望態度，大市氣氛淡靜，惟後市仍需看美股今晚表現，若然美股未能

夠顯著反彈，或科技股持續走低，港股三萬點將難以守穩，甚至再下試月內低位２９８５２點。

（ａｌ）

