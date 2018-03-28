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28/03/2018 09:31

《中資異動》比亞迪績差及首季盈利料急挫，現價瀉９％，Ａ股跌停

　　《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪股份（０１２１１）（深：００２５９４）全年業績遜
預期，及首季盈利料急挫，現價瀉９％，，報６４﹒１元；成交約３０４萬股，涉資２﹒０５億
元。
　　Ａ股更跌停，現價５５﹒１７元人民幣，跌６﹒１３元人民幣，或跌１０％，成交３﹒０８
億元人民幣，涉及５５８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７﹒５１％。
　　比亞迪公布截至２０１７年１２月３１日止年度業績，純利４０﹒７億元（人民幣．下同）
，按年跌１９﹒５％，較市場預期的４２﹒４億元低４％，每股盈利１﹒４元，息０﹒１４１元
。期內，收入１０２６﹒５億元，增２﹒４％，毛利１７９﹒４億元，跌５﹒７％。
　　另外，該公司預計２０１８年度淨利潤區間為５０００萬元至１﹒５億元，變動幅度為減少
７５﹒２４％至９１﹒７５％。主因預計新能源汽車銷量與去年同期相比實現強勁增長，但受
新能源汽車補貼退坡影響，該業務尤其是電動大巴部分盈利能力有較大幅度的下滑，給集團整體
盈利帶來較大壓力。傳統汽車銷量預計實現較快增長，但市場競爭依然激烈，一定程度的影響了
傳統汽車業務的盈利水平。
　　麥格理維持５０﹒９港元目標價，跑輸大市評級；瑞信將目標價由８２﹒００港元降至８１
﹒５０港元；摩通亦將目標價１００港元降至９０港元，但維持增持。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　　２３﹒６０元　　　跌１﹒６７％
　　東風集團（００４８９）　　　　９﹒９０元　　　跌１﹒９８％
　　華晨中國（０１１１４）　　　１７﹒７０元　　　跌１﹒６７％
　　比亞迪　（０１２１１）　　　６４﹒１０元　　　跌９﹒３４％
　　北京汽車（０１９５８）　　　１０﹒０４元　　　跌２﹒９０％
　　長城汽車（０２３３３）　　　　８﹒０２元　　　跌１﹒７２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

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