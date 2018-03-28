《中資異動》比亞迪績差及首季盈利料急挫，現價瀉９％，Ａ股跌停

《經濟通通訊社２８日專訊》比亞迪股份（０１２１１）（深：００２５９４）全年業績遜

預期，及首季盈利料急挫，現價瀉９％，，報６４﹒１元；成交約３０４萬股，涉資２﹒０５億

元。

Ａ股更跌停，現價５５﹒１７元人民幣，跌６﹒１３元人民幣，或跌１０％，成交３﹒０８

億元人民幣，涉及５５８萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價７﹒５１％。

比亞迪公布截至２０１７年１２月３１日止年度業績，純利４０﹒７億元（人民幣．下同）

，按年跌１９﹒５％，較市場預期的４２﹒４億元低４％，每股盈利１﹒４元，息０﹒１４１元

。期內，收入１０２６﹒５億元，增２﹒４％，毛利１７９﹒４億元，跌５﹒７％。

另外，該公司預計２０１８年度淨利潤區間為５０００萬元至１﹒５億元，變動幅度為減少

７５﹒２４％至９１﹒７５％。主因預計新能源汽車銷量與去年同期相比實現強勁增長，但受

新能源汽車補貼退坡影響，該業務尤其是電動大巴部分盈利能力有較大幅度的下滑，給集團整體

盈利帶來較大壓力。傳統汽車銷量預計實現較快增長，但市場競爭依然激烈，一定程度的影響了

傳統汽車業務的盈利水平。

麥格理維持５０﹒９港元目標價，跑輸大市評級；瑞信將目標價由８２﹒００港元降至８１

﹒５０港元；摩通亦將目標價１００港元降至９０港元，但維持增持。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） ２３﹒６０元 跌１﹒６７％

東風集團（００４８９） ９﹒９０元 跌１﹒９８％

華晨中國（０１１１４） １７﹒７０元 跌１﹒６７％

比亞迪 （０１２１１） ６４﹒１０元 跌９﹒３４％

北京汽車（０１９５８） １０﹒０４元 跌２﹒９０％

長城汽車（０２３３３） ８﹒０２元 跌１﹒７２％

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