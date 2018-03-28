《異動股》蒙牛去年虧轉盈仍遜預期，惟大摩續唱好現漲５％冠藍籌

《經濟通通訊社２８日專訊》蒙牛（０２３１９）去年虧轉盈仍遜預期，惟大摩續唱好，現

漲５％冠藍籌，最新報２５﹒６元；成交約３８８萬股，涉資９６９６萬元。

蒙牛公布，截至２０１７年１２月３１日止年度業績虧轉盈，利潤２０﹒５億元（人民幣．

下同），惟較市場預期的２２﹒５億元低；每股盈利０﹒５２６元，派末期息每股０﹒１２元。

期內收入６０１﹒６億元，按年增１１﹒９％；毛利２１１﹒８億元，按年增２０﹒０％。

大摩維持目標價３０元，增持評級不變，但麥格理維持１８﹒２元目標，中性評級不變。

現時，恆生指數報３０５００，跌２９０點或跌０﹒９４％，主板成交１６８﹒５９億元。

上證綜合指數報３１４３﹒４７，跌２３﹒１８點或跌０﹒７３％，成交３２１﹒３５億元人民

幣。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中國旺旺（００１５１） ６﹒２８元 無升跌

現代牧業（０１１１７） １﹒３４元 無升跌

雅士利 （０１２３０） １﹒７０元 跌０﹒５８％

原生態 （０１４３１） ０﹒３６５元 升１﹒３９％

中國聖牧（０１４３２） １﹒０９元 無升跌

澳優 （０１７１７） ６﹒１０元 升１﹒５０％

蒙牛乳業（０２３１９） ２５﹒６０元 升４﹒９２％

輝山乳業（０６８６３） ０﹒４２元 停牌中

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