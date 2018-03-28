《午市前瞻》中美貿易戰續困擾，港股跌幅料進一步擴大



《經濟通通訊社２８日專訊》美股昨晚尾市急跌，受累於科技股遭拋售，納指收低２１１點

報７００８點，道指收挫３４４點報２３８５７點。港股隨外圍低開２８０點報３０５１０點

，其後舜宇（０２３８２）、瑞聲（０２０１８）雙雙走低，以及騰訊（００７００）偏軟下，

拖低港股最多跌４６９點報３０３２１點，失守１００天線（約３０４４０點），最終午收報

３０３３６，挫４５３點或１﹒４７％，主板成交６９５﹒３８億元。

國指跌１９２點或１﹒５６％，報１２１０９點。滬指報３１３１，跌３５點或１﹒１１％

。



＊舜宇暫跑輸恆指股，蒙牛升幅暫冠藍籌＊



手機設備股偏軟，舜宇跌６﹒３６％，報１５０﹒１元；瑞聲獲富瑞降目標，由１９５元降

至１９０元，重申「買入」評級，午跌４﹒９４％，報１４４﹒２元。

連日受中美貿易戰消息拖累的萬洲（００２８８），今日反彈，午收漲２﹒０３％，報

８﹒５５元。萬洲去年多賺多賺９﹒４％至１１﹒３億美元，符合市場預期。

蒙牛（０２３１９）去年虧轉盈仍遜預期，惟大摩續唱好，維持目標價３０元，以及「增持

」評級不變，午收漲３﹒４８％，報２５﹒２５元，暫表現最佳藍籌股。

四大內銀股偏軟，建行（００９３９）業績符合預期，去年多賺近５％至２４２２﹒６４億

人幣，並獲麥格理維持１２﹒２港元目標價，維持「優於大市」，惟半日隨市跌０﹒８５％，報

８﹒１９元；農行（０１２８８）跌０﹒６６％，報４﹒４９元；工行（０１３９８）半日跌

０﹒５９％，報６﹒７７元；中行（０３９８８）回軟０﹒９３％，報４﹒２６元。



＊石四藥逆市上漲，毛記首掛勁升近５倍＊



其他藍籌股方面，港交所（００３８８）回軟２﹒２％，報２５７﹒６元；騰訊急跌

３﹒２４％，報４１８﹒２元；友邦（０１２９９）軟１﹒２６％，報６６﹒４５元。

石四藥（０２００５）昨日放榜後，今日急升２﹒７５％，報６﹒７２元，盤中暫高見

６﹒８６元破頂。

聯想控股（０３３９６）獲中金調升目標價，由２２元升至２４元，並維持「持有」評級，

午收漲１﹒７１％，報２６﹒７５元。

毛記葵涌（０１７１６）開報８﹒４元，其後反覆向上，半日曾高見１１﹒７６元，午收前

升幅收窄，午報７﹒１８元，較招股價１﹒２元高出４﹒９８倍，若不計手續費，每手勁賺

１１９６０元。



＊李偉傑：待重上三萬一重磅股宜獲利，港交所持續弱勢＊



港股連日反覆上落，財經評論員李偉傑對《經濟通通訊社》表示，美股受貿易戰及科技股波

動影響而急挫，環球資金出現調配，若股市長期未有出現振市利好因素，投資者更有機會棄股轉

投債市。

另外他又指，除假期因素引致港股交投較淡靜外，亦要視乎內地股市表現，港股後市跌幅擴

對於重磅股的部署，李偉傑認為若恆指重上３１０００關口，投資者可先獲利回吐，但現時

港股仍未有突破點，騰訊（００７００）業績雖勝預期，但近日仍隨市走軟，料騰訊短期會維持

於４０５元至４４０元水平波動。

至於港交所（００３８８），李偉傑認為自內地宣布將會開放ＣＤＲ（中國存託憑證）後，

該股一直處於弱勢，料港交所將持續跑輸大市。（ｇｌ、ｇｖ）

