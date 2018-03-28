《再戰明天》英公布第四季經濟增長，中銀系、中海油和北控派業績

《經濟通通訊社２８日專訊》明日，新西蘭公布２月建築許可，英國公布第四季經濟增長。



＊德國央行委員論壇上講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早５：３０ａｍ，德國央行委員Ｊｏａｃｈｉｍ

Ｗｕｅｒｍｅｌｉｎｇ將在論壇活動上發表題為「歐洲當前的挑戰 一名央行委員的觀點」的講

話。

明日，中國社科院《中國省域競爭力藍皮書》發布暨十九大後中國區域經濟高質量發展研討

會。此外，中國商務部例行發布會，對外發布近期商務領域重點工作情況，並現場回答媒體提問

。



＊英國公布第四季經濟增長＊



明日，印度股市因假期休市。

在數據方面，明早５：４５ａｍ，新西蘭公布２月建築許可。７：５０ａｍ，日本公布一周

外資投資日本債券及股票，和日本投資海外債券和股票的資金流向。

１０：００ａｍ，新加坡公布貨幣供應Ｍ１和Ｍ２。

明午４：００ｐｍ，意大公布２月生產者物價指數。４：３０ｐｍ，英國公布第四季國內生

產總值季率，料維持於０﹒４％；年率料由１﹒７％降至１﹒４％。英國１月服務業指數月率料

由持平升上０﹒２％。



＊中銀系、中海油和北京控股派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：中國銀行（０３９８８）、中銀香港（０２３８８）、中

國交通銀行（０３３２８）、中國海洋石油（００８８３）、南京熊貓電子股份（００５５３）

、西王置業（０２０８８）、南華金融（００６１９）、南海石油（０００７６）、玖源集團

（００８２７）、上海電氣（０２７２７）、四川成渝高速公路（００１０７）、海信科龍

（００９２１）、北京控股（００３９２）、大唐發電（００９９１）和重慶農商行

（０３６１８）等。（ｈｏ）

