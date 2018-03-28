《小傳日記》魚缸期結日受重傷，科網科技股齊遭殃！

《小傳日記》正所謂「歡樂嘅時光過得特別快，又係時候講Ｂｙｅ Ｂｙｅ」。正當以為中

美貿易戰可以降一降溫，各地魚缸都趁機會反擊慶祝。點知又傳出，侵侵（特朗普）計劃禁止中

資企業涉足科技業務，噚晚（２７日）納指又跳水插低近３巴仙收７００８點，道指又急回吐

３４４點報２３８５７，真係畀侵侵玩到頭暈暈。

外圍再次發生地震，香江當然難逃一劫，加上今日係期指結算日，淡友當然趁火打劫喇！今

朝（２８日）恆指低開２８０點後，淡友就發動猛烈攻勢，尾市仲將戰線推到去三萬關水平，股

王ＱＱ（００７００）、平保（０２３１８），以及手機設備孖寶舜宇（０２３２８）同瑞聲

（０２０１８）都全部受重傷，結果淡友贏到開巷，恆指埋單插低７６８點或２﹒５巴仙，以全

日最低位收市，報３００２２；國指蒸發３００點報１２００１。

全日魚缸成交額１４２６億銀左右。



＊ＱＱ受重傷粉絲好緊張，舜宇跑最尾瑞聲無心機＊



股王ＱＱ喺上星期五（２３日）力守大股東４０５銀掟貨價，以為雨過天晴，噚日仲升番去

最高４３８﹒６銀。點知，受到外圍科技股重傷，今日定當成為淡友攻擊對象，全日又急回番近

５巴仙收４１２﹒２銀，百天線（約４２４﹒６６銀）又再度失守，單係佢一隻，就已經推低咗

恆指１４０點了。

同科技有關嘅「手機孖寶」舜宇同瑞聲亦身受重傷，係第一及第二差藍戰士。舜宇大插逾８

巴仙收１４７﹒４銀，十天線（約１５３﹒４６銀），成交高達近２２億銀；瑞聲舊年就多賺

３２巴仙，末期息大升至１﹒７銀，不過上季盈利唔係咁理想，粉絲都掟貨走人，瑞聲埋單走低

逾６巴仙報１４２﹒１銀。



＊蒙牛要反擊逆市現奇跡，內銀出業績表現唔出色＊



藍戰士相繼派成績，當中，蒙牛（０２３１９）舊年轉虧為盈近２１億人仔，較孖屐預期嘅

２２﹒５億人仔低，但大摩仍送祝福畀佢，維持佢「他屐」３０蚊，評級就畀「增持」不變，完

場時開心跳升逾３巴仙，報２５﹒１５銀，仲係全日表現最好嘅藍戰士添，勁！

至於內地錢莊建行（００９３９）業績符合預期，舊年多賺近５巴仙至２４２３億人仔，仲

畀麥格理維持１２﹒２銀「他屐」，維持「掃貨」評級。可惜遇上大跌市，本來建行朝早都仲好

地地高見８﹒３２銀架，但之後就「高處不勝寒」，全日剷低近３巴仙，報８﹒０４銀；街坊工

行（０１３９８）舊年盈利升咗近３巴仙至２８６０億人仔，略勝預期，但佢仍獲大行野村、大

摩唱好，其中野村更畀１０﹒８銀「他屐」添。可惜，今日大跌市，佢完場時亦冇咗近２巴仙，

報６﹒７銀，唔知佢地績後仲可唔可以回勇呢？



＊比亞迪績差跌到眼花花，缸友急散水跌到心都碎＊



比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）業績唔靚，舊年少賺近兩成至近４１億人仔，

差過孖屐預期，佢仲預料首季少賺最多９２個巴仙添，缸友心都碎晒！雖然係咁，但賓架花旗仍

續予「掃貨」評級，「他屐」就畀９７﹒８銀，仲預料佢下半年毛利可望復甦咁話喎。但業績咁

差，比亞迪都係收唔到花旗嘅「眷顧」，完場時急插近１１巴仙，報６３﹒２５銀，係最差國指

佬；Ａ仔仲一度跌停添，傷！

藍戰吉利（００１７５）亦相當愁緒，自上周三（２１日）一度逼近２８銀關口後，就一路

碌返落嚟，今日仲跌穿埋２３銀關口添，完場時佢趴低近６巴仙，報２２﹒６銀。

街坊東風（００４８９）舊年純利升咗逾５巴仙，稍勝預期，但好多大行都繼續畀「中性」

評級，無人讚賞下，最終佢完場都要無奈收挫近７巴仙，報９﹒４銀；將會喺收市後派成績嘅華

晨（０１１１４）都腳仔軟，冇咗逾６巴仙，收報１６﹒９銀，仲曾低見１６﹒７２銀，創八個

月新低！華晨剛剛公布去年賺４３﹒８億人仔上升近１９個巴仙，表現差過孖屐預期，要留意下

之後大行報告點寫法。



＊毛記好風騷無貨心情糟，華文被質低萬華好閉翳＊



由一張《黑紙》做到上市嘅毛記葵涌（０１７１６），以「新超購王」身份強勢登場，一如

預期，升到缸友嘩嘩聲！一開市首掛就報８﹒４銀，較１﹒２銀招親價高６倍，之後仲愈戰愈勇

，剷上埋高位１１﹒７６銀添，真係威個威士忌，唔計手續費，每手最多賺２１１２０蚊呀！不

過，如果無趁高沽貨嘅缸友，就真係無得怨喇！皆因毛記好快就縮番水，升幅得番一半左右，全

日埋單６﹒３８銀，較招股價１﹒２銀高出４﹒３倍，但每手都勁賺１０３６０銀，喺今日大跌

市都有咁好表現，有貨嘅缸友賺到笑喇，恭喜晒！

毛記上市首日就爆升，但揸住毛記葵涌１０巴仙股份嘅萬華媒體（００４２６），同埋萬華

媒體阿媽世界華文（００６８５）就黯然失色喇，仍未能叨光，前者原來升至近１﹒７７銀上市

新高後就無晒力，更喺高位急速回落，全日仲大跌近２０個巴仙，報１﹒３２銀；後者亦趴低逾

３０巴仙，報１﹒２５銀，慘。請請！



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