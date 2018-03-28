港股尾市跌幅加深，挫７６８點收３００２２全日最低收，穿百天線

《經濟通通訊社２８日專訊》踏入業績期尾聲兼今日期指結算，港股再度大跌。受到美股昨
晚（２７日）尾市急跌拖累，港股低開２８０點報３０５１０點。不過即使內銀放榜，建行
（００９３９）、工行（０１３９８）等業績造好，但股價仍然偏軟，未能撐起大市，加上騰訊
（００７００）、平保（０２３１８）急跌，港股午後跌幅加深，全日累挫７６８點或
２﹒５０％，報３００２２點以全日最低位收市，失守百天線（３０４３７點），險失
３００００點關口。主板成交１４２６﹒４４億元，按日增５﹒４％。
國指跌３００點或３﹒４４％，報１２００１點，滬指跌４４點或１﹒４％，報３１２２點
。
＊騰訊挫近５％，舜宇瀉８％表現最差藍籌＊
據內地媒體《財經》引述消息人士報道，當局正在制定中國存託憑證（ＣＤＲ）規則，最早
可能於６月出台。被野村降盈利預測的騰訊挫４﹒６３％，報４１２﹒２元，成為今日跌幅第四
大藍籌。
日前公布業績的舜宇（０２３８２）雖然獲大行唱好，，不過今日難敵沽壓，股價收跌
８﹒０５％，報１４７﹒４元，成為跌幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）亦插６﹒３３％，報
１４２﹒１元。
其他重磅股方面，友邦（０１２９９）跌２﹒９７％，報６５﹒３元。內地快推ＣＤＲ之下
，港交所（００３８８）失勢挫３﹒１１％，報２５５﹒２元。平保（０２３１８）則跌
４﹒０７％，報８０﹒１５元。匯控（００００５）跌１﹒４７％收７４元，中移動
（００９４１）回吐１﹒９９％報７１﹒３元。
萬科（０２２０２）為升幅最大國指成分股，逆市漲１﹒７７％，報３４﹒５５元。
建行多賺近５％符合預期，多間大行唱好，不過大市勢弱，股價跟隨滑落２﹒６６％，報
８﹒０４元。工行（０１３９８）去年度多賺３％勝預期，野村升公司目標價，股價靠穩跌
１﹒６２％，報６﹒７元。
安邦集團繼上月底被中保監接管後，今日再有新進展。安邦原董事長吳小暉在上海一中院被
控兩控控罪，其中一項為集資詐騙罪。安邦相關股份招行（０３９６８）跌３﹒０４％收
３１﹒８５元；金風（０２２０８）跌２﹒１１％報１３元。
＊比亞迪跌幅冠國指股，毛記一手賺過萬元＊
蒙牛（０２３１９）因為公司去年度虧轉盈差過市場預期，大和降其目標價，不過大摩則仍
予增持，股價不跌反升，漲３﹒０７％，報２５﹒１５元，為全日最佳表現藍籌。
比亞迪（０１２１１）全年業績遜預期，加上預計首季盈利料急挫，股價大跌１０﹒５４％
，報６３﹒２５元，為表現最差國指成分股。吉利（００１７５）亦大跌５﹒８３％，報
２２﹒６元。
油價微跌，國航（００７５３）去年多賺６％，不過載客量遜預期，公司亦表示無意增持國
。
毛記葵涌（０１７１６）今日首掛，收報６﹒３８元，較招股價１﹒２元高出４﹒３２倍，
成交約１﹒８５億股，涉資１５﹒１４億元。若不計手續費，每手仍勁賺１０３６０元。該股今
早開報８﹒４元，最高見１１﹒７６元，盤中低最報５﹒６１元。毛記股東萬華媒體
（００４２６）收跌１９﹒５１％報１﹒３２元，世界華文媒體（００６８５）更挫跌
３０﹒１７％收１﹒２５元，為跌幅最大兩隻個股。
善樂國際（０１６６０）逆市升２０﹒２９％收４﹒１５元，為升幅最大個股。（ｆｆ）