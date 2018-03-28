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即市新聞

28/03/2018 16:12

港股尾市跌幅加深，挫７６８點收３００２２全日最低收，穿百天線

　
　　《經濟通通訊社２８日專訊》踏入業績期尾聲兼今日期指結算，港股再度大跌。受到美股昨
晚（２７日）尾市急跌拖累，港股低開２８０點報３０５１０點。不過即使內銀放榜，建行
（００９３９）、工行（０１３９８）等業績造好，但股價仍然偏軟，未能撐起大市，加上騰訊
（００７００）、平保（０２３１８）急跌，港股午後跌幅加深，全日累挫７６８點或
２﹒５０％，報３００２２點以全日最低位收市，失守百天線（３０４３７點），險失
３００００點關口。主板成交１４２６﹒４４億元，按日增５﹒４％。
　　國指跌３００點或３﹒４４％，報１２００１點，滬指跌４４點或１﹒４％，報３１２２點

　
＊騰訊挫近５％，舜宇瀉８％表現最差藍籌＊
　
　　據內地媒體《財經》引述消息人士報道，當局正在制定中國存託憑證（ＣＤＲ）規則，最早
可能於６月出台。被野村降盈利預測的騰訊挫４﹒６３％，報４１２﹒２元，成為今日跌幅第四
大藍籌。
　　日前公布業績的舜宇（０２３８２）雖然獲大行唱好，，不過今日難敵沽壓，股價收跌
８﹒０５％，報１４７﹒４元，成為跌幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）亦插６﹒３３％，報
１４２﹒１元。
　　其他重磅股方面，友邦（０１２９９）跌２﹒９７％，報６５﹒３元。內地快推ＣＤＲ之下
，港交所（００３８８）失勢挫３﹒１１％，報２５５﹒２元。平保（０２３１８）則跌
４﹒０７％，報８０﹒１５元。匯控（００００５）跌１﹒４７％收７４元，中移動
（００９４１）回吐１﹒９９％報７１﹒３元。
　　萬科（０２２０２）為升幅最大國指成分股，逆市漲１﹒７７％，報３４﹒５５元。
　　建行多賺近５％符合預期，多間大行唱好，不過大市勢弱，股價跟隨滑落２﹒６６％，報
８﹒０４元。工行（０１３９８）去年度多賺３％勝預期，野村升公司目標價，股價靠穩跌
１﹒６２％，報６﹒７元。
　　安邦集團繼上月底被中保監接管後，今日再有新進展。安邦原董事長吳小暉在上海一中院被
控兩控控罪，其中一項為集資詐騙罪。安邦相關股份招行（０３９６８）跌３﹒０４％收
３１﹒８５元；金風（０２２０８）跌２﹒１１％報１３元。
　
＊比亞迪跌幅冠國指股，毛記一手賺過萬元＊
　
　　蒙牛（０２３１９）因為公司去年度虧轉盈差過市場預期，大和降其目標價，不過大摩則仍
予增持，股價不跌反升，漲３﹒０７％，報２５﹒１５元，為全日最佳表現藍籌。
　　比亞迪（０１２１１）全年業績遜預期，加上預計首季盈利料急挫，股價大跌１０﹒５４％
，報６３﹒２５元，為表現最差國指成分股。吉利（００１７５）亦大跌５﹒８３％，報
２２﹒６元。
　　油價微跌，國航（００７５３）去年多賺６％，不過載客量遜預期，公司亦表示無意增持國

　　毛記葵涌（０１７１６）今日首掛，收報６﹒３８元，較招股價１﹒２元高出４﹒３２倍，
成交約１﹒８５億股，涉資１５﹒１４億元。若不計手續費，每手仍勁賺１０３６０元。該股今
早開報８﹒４元，最高見１１﹒７６元，盤中低最報５﹒６１元。毛記股東萬華媒體
（００４２６）收跌１９﹒５１％報１﹒３２元，世界華文媒體（００６８５）更挫跌
３０﹒１７％收１﹒２５元，為跌幅最大兩隻個股。
　　善樂國際（０１６６０）逆市升２０﹒２９％收４﹒１５元，為升幅最大個股。（ｆｆ）

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