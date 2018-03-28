港股尾市跌幅加深，挫７６８點收３００２２全日最低收，穿百天線



《經濟通通訊社２８日專訊》踏入業績期尾聲兼今日期指結算，港股再度大跌。受到美股昨

晚（２７日）尾市急跌拖累，港股低開２８０點報３０５１０點。不過即使內銀放榜，建行

（００９３９）、工行（０１３９８）等業績造好，但股價仍然偏軟，未能撐起大市，加上騰訊

（００７００）、平保（０２３１８）急跌，港股午後跌幅加深，全日累挫７６８點或

２﹒５０％，報３００２２點以全日最低位收市，失守百天線（３０４３７點），險失

３００００點關口。主板成交１４２６﹒４４億元，按日增５﹒４％。

國指跌３００點或３﹒４４％，報１２００１點，滬指跌４４點或１﹒４％，報３１２２點

。



＊騰訊挫近５％，舜宇瀉８％表現最差藍籌＊



據內地媒體《財經》引述消息人士報道，當局正在制定中國存託憑證（ＣＤＲ）規則，最早

可能於６月出台。被野村降盈利預測的騰訊挫４﹒６３％，報４１２﹒２元，成為今日跌幅第四

大藍籌。

日前公布業績的舜宇（０２３８２）雖然獲大行唱好，，不過今日難敵沽壓，股價收跌

８﹒０５％，報１４７﹒４元，成為跌幅最大藍籌。瑞聲（０２０１８）亦插６﹒３３％，報

１４２﹒１元。

其他重磅股方面，友邦（０１２９９）跌２﹒９７％，報６５﹒３元。內地快推ＣＤＲ之下

，港交所（００３８８）失勢挫３﹒１１％，報２５５﹒２元。平保（０２３１８）則跌

４﹒０７％，報８０﹒１５元。匯控（００００５）跌１﹒４７％收７４元，中移動

（００９４１）回吐１﹒９９％報７１﹒３元。

萬科（０２２０２）為升幅最大國指成分股，逆市漲１﹒７７％，報３４﹒５５元。

建行多賺近５％符合預期，多間大行唱好，不過大市勢弱，股價跟隨滑落２﹒６６％，報

８﹒０４元。工行（０１３９８）去年度多賺３％勝預期，野村升公司目標價，股價靠穩跌

１﹒６２％，報６﹒７元。

安邦集團繼上月底被中保監接管後，今日再有新進展。安邦原董事長吳小暉在上海一中院被

控兩控控罪，其中一項為集資詐騙罪。安邦相關股份招行（０３９６８）跌３﹒０４％收

３１﹒８５元；金風（０２２０８）跌２﹒１１％報１３元。



＊比亞迪跌幅冠國指股，毛記一手賺過萬元＊



蒙牛（０２３１９）因為公司去年度虧轉盈差過市場預期，大和降其目標價，不過大摩則仍

予增持，股價不跌反升，漲３﹒０７％，報２５﹒１５元，為全日最佳表現藍籌。

比亞迪（０１２１１）全年業績遜預期，加上預計首季盈利料急挫，股價大跌１０﹒５４％

，報６３﹒２５元，為表現最差國指成分股。吉利（００１７５）亦大跌５﹒８３％，報

２２﹒６元。

油價微跌，國航（００７５３）去年多賺６％，不過載客量遜預期，公司亦表示無意增持國

。

毛記葵涌（０１７１６）今日首掛，收報６﹒３８元，較招股價１﹒２元高出４﹒３２倍，

成交約１﹒８５億股，涉資１５﹒１４億元。若不計手續費，每手仍勁賺１０３６０元。該股今

早開報８﹒４元，最高見１１﹒７６元，盤中低最報５﹒６１元。毛記股東萬華媒體

（００４２６）收跌１９﹒５１％報１﹒３２元，世界華文媒體（００６８５）更挫跌

３０﹒１７％收１﹒２５元，為跌幅最大兩隻個股。

善樂國際（０１６６０）逆市升２０﹒２９％收４﹒１５元，為升幅最大個股。（ｆｆ）

