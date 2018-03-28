《神州經脈》金正恩訪華，安邦吳小暉被控集資詐騙，Ａ股跌逾１％

《經濟通通訊社２８日專訊》隔晚美國科技股下挫，道指挫逾３００點收市，滬深股市今早

全線低開，滬綜指低開１﹒１４％，其後跌幅一度收窄至０﹒０４％，高見３１６５點，惟沽盤

隨即湧現，午後在釀酒、保險等重磅股沽壓加劇拖累下，滬綜指最低見過３１１７點，最終收跌

１﹒４％，報３１２２﹒２９點，為去年５月２４日以來收市新低，上日（２７日）升幅全銷。

深成指跌１﹒３５％，報１０６３０﹒６９點；而創業板則表現反覆，全日走勢欠缺方向，收市

跌０﹒５２％，報１８３５﹒１５點；兩市全日成交４９９８億元（人民幣．下同），較昨日跌

７﹒５％。



＊金正恩應邀訪華，習近平呼籲各方支持半島改善關係＊



新華社報道，中國國家主席習近平邀請北韓最高領導人金正恩於３月２５日至２８日對中國

進行非正式訪問，就國際及朝鮮半島形勢深入交換意見，這是金正恩執政以來的首次外訪。

習近平表示，今年以來朝鮮半島形勢發生積極變化，讚賞北韓為此作出重要努力。在半島問

題上，中方堅持實現半島無核化目標、維護半島和平穩定、通過對話協商解決問題，並呼籲各方

支持朝鮮半島改善關係。

金正恩表示，目前朝鮮半島形勢開始向好發展，平壤主動採取措施緩和緊張局勢，並提出和

平對話建議，未來將舉行南北韓及美朝首腦會談。

金正恩續指，若南韓及美國以善意回應北韓的努力，營造和平穩定的氣氛，為實現和平採取

階段性、同步的措施，半島無核化問題是能夠得到解決的。而在過程中，平壤希望同中方加強戰

略溝通，共同維護協商對話勢頭及半島和平穩定。

習近平則強調，政府高度重視中朝友好合作關係，未來要繼續發揮高層交往的引領作用，新

形勢下希望雙方通過互訪、互派特使、互致信函等多種形式保持經常聯繫。



＊安邦吳小暉被控集資詐騙逾６５２億＊



上海一中院微博發布，公訴人對安邦原董事長吳小暉宣讀控罪書，指吳小暉以安邦財險為融

資平台，指令該公司開發投資保險產品並主導設計，授意製作虛假資料，騙取中保監批覆並向公

眾集資，更以超募資金兩次增資安邦集團和安邦財險。

控罪書指，２０１１年７月，在投資型保險產品銷售金額超過保監會批復規模後，吳小暉無

視監管規定，仍然下達超大規模銷售指標，並以超募資金兩次增資，安邦集團及安邦財險，虛構

償付能力，披露虛假信息，持續向社會公眾進行虛假宣傳，非法募集資金規模急劇擴大。

截至去年１月５日安邦財險累計銷售１０５６萬人次投資保險產品，超出批復規模募集資金

７２３８﹒６７億元人民幣，並將部分資金轉移至吳小暉實控的產業公司，用於對外投資、歸還

債務、個人揮霍等，實際騙取６５２﹒４８億元人民幣。

中保監上月公布，吳小暉因涉嫌經濟犯罪，被依法提起公訴；鑑於安邦集團存在違反法律法

規的經營行為，可能嚴重危及公司償付能力，為保持其照常經營，保監會決定於２月２３日起對

其實施接管，期限一年。



＊吳小暉涉職務侵佔罪將百億保費轉實控公司＊



上海一中院微博發布，公訴人對安邦原董事長吳小暉宣讀第二條控罪職務侵佔罪，指

２００７年１月吳小暉擔任安邦財險副董事長期間，指令高管把３０億元人民幣保費資金劃轉至

其實控產業公司，大部分用於償還其產業公司拖欠的工程款及利息。

２０１１年６月，吳小暉利用職務便利，指使他人採取劃款不記帳的方式，將保費資金７０

億元人民幣劃轉至其實際控制的產業公司，其中６９億作為其實際控制的產業公司的自有資金，

用於增資安邦財險，其餘１億元沉澱與其實際控制的產業公司。

公訴機關綜合兩條控罪，指吳氏以詐騙方式非法集資，金額特別巨大，又以職務侵佔公司資

產，金額巨大，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當就該兩條控罪追究吳的刑事責任。

據上海一中院公布，被告人吳小暉對指控的事實和罪名均提出異議，被告人吳小暉表示自己

不懂法律，不知道其行為是否構成犯罪。



＊安邦集團指被接管後運營平穩＊



安邦保險集團於官網發布公告稱，吳小暉因個人犯罪行為接受法院公開審理，此前安邦保險

集團已免去吳小暉董事長、總經理的職務。目前安邦保險集團在監管部門的接管下，業務運營平

穩，現金流充裕，能夠履行對所有安邦客戶的保單承諾，確保保單持有人的合法權益不受損失。

安邦集團被中保監接管一個月後有新進展，集團原董事長吳小暉涉嫌集資詐騙及職務侵佔罪

的案件今日在上海一中院開審。其中集資詐騙罪，指吳小暉騙取保監會銷售批復，向社會公眾招

募資金，實際詐騙６５２﹒４８億元人民幣，而職務侵佔罪則指其累計將１００億元人民幣保費

資金劃轉至其實控產業公司，大部分用於償還公司拖欠的工程款項及利息。



＊發改委與香港簽一帶一路建設安排＊



國家發改委公布，與香港特別行政區政府簽署《關於支持香港全面參與和助力「一帶一路」

建設的安排》，重點領域包括：金融與投資、基礎設施與航運服務、經貿交流與合作、民心相通

、推動粵港澳大灣區建設、加強對接合作與爭議解決服務等。

《安排》指出，在符合相關金融市場規範及金融領域監管的基礎上，促進各主要利益相關方

（包括投融資方和項目營運方）通過香港平台共同合作，為「一帶一路」建設提供所需資金和多

元化的融資渠道，包括上市集資、銀團貸款、私募基金、債券融資等服務。推動基於香港平台發

展綠色債券市場，支持符合條件的中資機構在香港平台發債集資；推動建立國際認可的綠色債券

認證機構。

配合人民幣國際化的方向，充分發揮香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，完善內地與

香港之間的人民幣跨境雙向流動渠道，鼓勵通過人民幣跨境支付系統（ＣＩＰＳ）完成跨境人民

幣業務的資金結算，推動兩地資本市場進一步互聯互通，便利兩地規範的跨境投資活動。

《安排》指，支持香港為「一帶一路」建設的大型基礎設施項目提供保險及再保險等專業服

務，視情推動內地企業在香港成立專屬自保公司，為其海外業務安排保險，完善企業的風險管理

體系。支持香港發展高增值海運服務，包括海事保險、船舶融資、海事法律和爭議解決、船舶管

理等。

《安排》又強調，支持香港積極參與和推動粵港澳大灣區建設，深度參與粵港澳大灣區科技

創新中心建設，與大灣區其他城市優勢互補，發揮協同效應，並作為雙向開放平台，與大灣區城

市共同「走出去」，建設帶動中南、西南地區發展，輻射東南亞及南亞的重要經濟支撐帶，積極

參與和助力「一帶一路」建設。



＊傳海航擬悉售廣州農商行持股＊



外電引述知情人士表示，海航集團將悉數出售其持有的廣州農商銀行（０１５５１）全部股

權，已與兩家廣州本地國企買家基本達成一致。

知情人士指，海航出售股權的價格將較市價略有折讓，交易或於未來幾周內宣布。

據廣州農商銀行年報顯示，截至去年１２月末，海航集團持有該行Ｈ股１６％的股權，按目

前市價計算約值２﹒０４億美元。

海航集團過去數月已拋售了６７億美元的股票和房地產，消息指海航計劃在今年上半年剝離

１０００億元人民幣（１６０億美元）的資產。



＊汽、柴油價每噸提高１７０元和１６５元＊



發改委表示，根據近期國際市場油價變化情況，按照現行成品油價格形成機制，自２８日

２４時起，國內汽、柴油價格每噸分別提高１７０元和１６５元。

中石油、中石化、中海油三大公司要組織好成品油生產和調運，確保市場穩定供應，嚴格執

行國家價格政策。各級價格主管部門要加大市場監督檢查力度，嚴厲查處不執行國家價格政策的

行為，維護正常市場秩序。

發改委正密切跟蹤成品油價格形成機制運行情況，結合國內外石油市場形勢變化，進一步予

以研究完善。（ｂｉ）

