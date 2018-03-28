《經濟通通訊社２８日專訊》中電信（００７２８）公布截至去年底止全年度盈利
１８６﹒１７億元（人幣﹒下同）上升３﹒３％，每股盈利０﹒２３元，息１１﹒５港仙。
期內收益３６６２﹒２９億元增長３﹒９％，經營收益２７２﹒２０億元，無升跌。
（ｅｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
28/03/2018 12:10
《國企紅籌》中電信年賺逾１８６億人幣升３﹒３％息１１﹒５港仙
《經濟通通訊社２８日專訊》中電信（００７２８）公布截至去年底止全年度盈利
１８６﹒１７億元（人幣﹒下同）上升３﹒３％，每股盈利０﹒２３元，息１１﹒５港仙。
期內收益３６６２﹒２９億元增長３﹒９％，經營收益２７２﹒２０億元，無升跌。
（ｅｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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