《國企紅籌》中電信年賺逾１８６億人幣升３﹒３％息１１﹒５港仙

《經濟通通訊社２８日專訊》中電信（００７２８）公布截至去年底止全年度盈利

１８６﹒１７億元（人幣﹒下同）上升３﹒３％，每股盈利０﹒２３元，息１１﹒５港仙。

期內收益３６６２﹒２９億元增長３﹒９％，經營收益２７２﹒２０億元，無升跌。

（ｅｃ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

