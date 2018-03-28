《經濟通通訊社２８日專訊》建行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布截至去年１２
月底止年度盈利２４２２﹒６４億元（人民幣．下同）升４﹒６７％，每股盈利０﹒９６元，息
０﹒２９１元（上年同期為０﹒２７８元）。
期內利息淨收入４５２４﹒５６億元上升８﹒３０％，１１７７﹒９８億元下跌０﹒６０％
。
年內淨利息收益率上升０﹒１個百分點至２﹒２１％，不良貸款率降０。０３個百分點至
１﹒４９％。
截止過戶日期７月１１日至１６日，Ｈ股息８月６日派發。（ｅｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
28/03/2018 08:06
建行去年賺２４２２﹒６億人幣升４﹒６７％合預期，息２９﹒１分
《經濟通通訊社２８日專訊》建行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布截至去年１２
月底止年度盈利２４２２﹒６４億元（人民幣．下同）升４﹒６７％，每股盈利０﹒９６元，息
０﹒２９１元（上年同期為０﹒２７８元）。
期內利息淨收入４５２４﹒５６億元上升８﹒３０％，１１７７﹒９８億元下跌０﹒６０％
。
年內淨利息收益率上升０﹒１個百分點至２﹒２１％，不良貸款率降０。０３個百分點至
１﹒４９％。
截止過戶日期７月１１日至１６日，Ｈ股息８月６日派發。（ｅｃ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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