建行去年賺２４２２﹒６億人幣升４﹒６７％合預期，息２９﹒１分

《經濟通通訊社２８日專訊》建行（００９３９）（滬：６０１９３９）公布截至去年１２

月底止年度盈利２４２２﹒６４億元（人民幣．下同）升４﹒６７％，每股盈利０﹒９６元，息

０﹒２９１元（上年同期為０﹒２７８元）。

期內利息淨收入４５２４﹒５６億元上升８﹒３０％，１１７７﹒９８億元下跌０﹒６０％

。

年內淨利息收益率上升０﹒１個百分點至２﹒２１％，不良貸款率降０。０３個百分點至

１﹒４９％。

截止過戶日期７月１１日至１６日，Ｈ股息８月６日派發。（ｅｃ）



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