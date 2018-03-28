蒙牛（０２３１９）去年度虧轉盈２０﹒５億人幣遜預期，息１２分

《經濟通通訊社２８日專訊》蒙牛乳業（０２３１９）公布，截至２０１７年１２月３１日

止年度業績虧轉盈，利潤２０﹒５億元（人民幣．下同），惟較市場預期的２２﹒５億元低；每

股盈利０﹒５２６元，派末期息每股０﹒１２元。

期內收入６０１﹒６億元，按年增１１﹒９％；毛利２１１﹒８億元，按年增２０﹒０％。

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＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

