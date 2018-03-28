《日入而息》港股全日大挫７６８點，金管局稱家庭負債升至高位

《今天重點》﹡安邦原董事長吳小暉涉詐騙案今日在上海開庭審理；安邦原董事長吳小暉被

控集資詐騙逾６５２億人幣；吳小暉案對指控的事實和罪名均提出異議；吳

小暉涉職務侵佔罪，將１００億保費轉實控公司

﹡毛記（０１７１６）首掛收６﹒３８元，高招股價４﹒３倍

﹡金管局表示置業收入槓桿比率升至７４％，樓市前景不明；家庭負債佔本地

生產總值比率升至七成高位





《即日市況》﹡港股尾市跌幅加深，挫７６８點收３００２２全日最低收，穿百天線



《深滬股市》﹡滬綜指收跌１﹒４％，吳小暉案件開審，保險股重挫



《美元匯價》﹡中美貿易戰仍在角力，投資者步步為營；歐元最新報１﹒２３９７╱０１，

日圓最新報１０５﹒９８╱０１



《公司業績》﹡中電信（００７２８）年賺逾１８６億元人民幣，升３﹒３％息１１﹒５港

仙；中電信去年移動業務收入增近５％，ＥＢＩＴＤＡ率升；中電信去年資

本開支跌８﹒４％，４Ｇ用戶１﹒８２億；中電信去年４Ｇ ＡＲＰＵ跌，

今年資本開支減１６％

﹡勝獅貨櫃（００７１６）去年度虧轉盈４１４５﹒２萬美元，息２﹒５港仙

﹡綠地香港（００３３７）去年多賺１９％達１３﹒２億元人幣，派１５港仙

﹡遠東宏信（００３３６０）去年多賺１２％達３２億元人幣，派息３０港仙

﹡陽光１００中國（０２６０８）去年賺５﹒９億元人民幣，升２倍，不派息

﹡中國消防（００４４５）去年純利升２﹒７％，不派末期息

﹡中旅（００３０８）去年多賺約２﹒３倍，末期息５﹒５仙

﹡中原集團去年稅後盈利１０﹒５３億元，減少１７％

﹡永安國際（００２８９）全年純利升１﹒７倍至２６﹒６億，末期息６８仙

﹡天彩控股（０３８８２）去年盈轉虧蝕４﹒８５億元，不派息

﹡中國稀土（００７６９）全年虧損收窄至８２８４萬元，不派息

﹡光大控股（００１６５）全年多賺１﹒８％至４１億元，派息０﹒６元

﹡彩客化學（０１９８６）全年純利升１２﹒６％，末期息０﹒０３９元元人

民幣

﹡華晨中國（０１１１４）全年純利升１８﹒８％，不派息

﹡上海實業（００３６３）全年純利升８﹒５％，末期息４８仙

﹡鼎豐（０６８７８）全年多賺１８％至１﹒６億元人民幣，不派息

﹡美聯集團（０１２００）去年純利升逾１７倍至１﹒９３億元，派末期息

０﹒０５元

﹡招商局中國（００１３３）全年扭虧為盈，末期息０﹒４６８元

﹡達芺妮（００２１０）去年年度虧損收窄至７﹒３４億元，不派息

﹡力高集團（０１６２２）全年純利升９１﹒３％至８﹒６億元人民幣，末期

息３分

﹡泰邦集團（０２２０３）去年溢利微升１％至４５３５萬元，不派息

﹡北控環境（００１５４）去年純利升４６％至１﹒９億元，不派末期息

﹡聯泰（００３１１）去年純利升１８﹒６％至２１９１萬美元，末期息

５﹒８１港仙

﹡人和商業（０１３８７）全年虧損收窄至１﹒２７億元人民幣，不派息

﹡智美體育（０１６６１）純利升８﹒８％至１﹒０２億元人民幣，派息

０﹒０６２元人民幣

﹡瑞安建業（００９８３）去年虧損收窄至６﹒１３億元，不派息

﹡瑞斯康（０１６７９）全年純利跌７８﹒１％至１２７０萬元人幣

﹡天津發展（００８８２）全年賺４﹒９億元，跌５﹒１％，息４﹒５５仙

﹡海通（０６８３７）全年賺８６億元，升７％，息０﹒２３元

﹡國航（００７５３）全年賺７２億元人民幣，增６％，息０﹒１１４９７元

﹡晨鳴紙業（０１８１２）去年多賺８９％，息６０分人民幣，十送五紅股

﹡中化化肥（００２９７）去年度虧損收窄至２２﹒０８億元人民幣，不派息

﹡中信（００２６７）全年盈利４３９億元，升１﹒８％，息２５仙

﹡甘肅銀行（０２１３９）去年多賺７５％，不派息

﹡中原銀行（０１２１６）去年多賺１４％達３８﹒４億元人民幣，現金股利

每十派７１分

﹡中國糧油（００６０６）去年多賺逾一倍達３０﹒４億元，連特別息共派

２０﹒９仙

﹡中糧肉食（０１６１０）去年賺４﹒５２億元人民幣，跌５３％，不派息

﹡北控水務（００３７１）去年多賺１５％達３７﹒１７億元，派７﹒５仙

﹡希瑪眼科（０３３０９）全年度盈利４０１２﹒７萬元，跌１４﹒４％，不

派息

﹡招商證券（０６０９９）去年純利增７﹒１％，每十股派３﹒４６人幣

﹡威勝（０３３９３）去年度賺３﹒０２億元人幣，跌１﹒９％，息２４港仙





《公司資訊》﹡希瑪眼科（０３３０９）年底在內地新設兩間醫院，香港及內地都有加價空

間

﹡康宏（０１０１９）正採取措施遵守聯交所復牌條件

﹡ＨＫＥ（０１７２６）今招股，入場費約２７７７元

﹡毛記葵涌（０１７１６）成為超購王感驚喜，公司每日都有發展大計

﹡江蘇創新（０２１１６）冀提升產能拓展上下游業務，未有收購計劃

﹡英記茶莊（０８２４１）截孖展，傳超購近２４６倍

﹡大洋（０１９９１）出售海南省兩幢酒店，籌２億元人民幣作償還借款等

﹡中金投（００６０５）不排除再有收購，重點開發金融科技風控系統

﹡友川（０１３２３）斥１﹒４６億收購中環遠東發展大廈２３樓

﹡民生金融（００２４５）投資諮詢服務附屬獲注資

﹡先健（０１３０２）租出深圳多項物業，月租總額近２６６萬元人民幣

﹡星美控股（００１９８）配發１０億元人民幣公司債券

﹡復星國際（００６５６）中美貿易戰影響有限，海外投資符合規範進行

﹡中糧肉食（０１６１０）今年豬價料在低價位運行，中美貿易戰影響不大

﹡勝獅貨櫃（００７１６）中美貿易戰對集裝箱影響較微，年初集裝箱價格穩

定

﹡世界華文媒體（００６８５）執行主席張曉卿調任為非執行董事



《國企紅籌》﹡中石化油服（０１０３３）今年力爭扭虧，料新簽合同５７８億元人民幣

﹡中海宏洋（０００８１）、中國建築（０３３１１）向內蒙物業開發商增資

﹡中海油服（０２８８３）料今年合同量勝去年，今年油服市場表現更好

﹡中國建築（０３３１１）夥中介控股附屬，投資福建泉州棚戶區項目

﹡中信（００２６７）中信澳礦計提非現金減值撥備７２億元，拖累整體利潤

；中信冀兩年後非金融業務利潤佔比逾四成，處置效率低或虧損業務；中美

貿易戰影響不大，冀未來數年每年開５００間麥當勞

﹡中國信達（０１３５９）今年不良資產處置收益料穩定增長，債轉股規模勝

去年

﹡雅士利（０１２３０）今年肯定扭虧為盈，料收入有逾兩成增長

﹡晨鳴紙業（０１８１２）擬發行不逾６０億元人民幣短期融資券

﹡深控（００６０４）附屬參與深圳重建開發付補償金及物業

﹡蒙牛（０２３１９）今年銷售一定有雙位數增長，沒有加價計劃

﹡中電信（００７２８）提速降費對收入利潤有大影響，料移動流量單價至少

跌三成；正研究回歸Ａ股，但未有時間表，未收到混改通知

﹡北控水務（００３７１）今年１６５億資本開支，政策緊對集團有利

﹡建行（００９３９）就股本融資作前期研究，未有啟動時間表；未來兩年內

盈利料難達雙位數增長，料不良率穩中有降

﹡中信銀行（００９９８）擬購置中信廣場部分物業，涉資９﹒１億元人民幣

﹡華晨（０１１１４）不受長汽寶馬協議影響，出口依靠寶馬網絡



《神州民企》﹡比亞迪（０１２１１）新能源車銷售目標１５萬，毛利率將有改善

﹡正通汽車（０１７２８）於中國發行超短期融資券，本金總額２億元人民幣

﹡宏華（００１９６）海洋板塊掛牌出售獲一買方洽商

﹡禹洲（０１６２８）有信心完成６００億銷售，試推逾５００套長租公寓

﹡世茂房地產（００８１３）主席許榮茂證實收購中環中心２０％股份

﹡國際天食（０３６６６）今年中港兩地開２２間分店，年中前料開新科技餐

飲店

﹡眾安房產（００６７２）委任游德鋒為首席財務官

﹡騰訊（０７００）總裁劉熾平減持１００萬股



《中國要聞》﹡財政部表示首２月國企利潤增２５％，鋼鐵等行業增幅大

﹡報道指ＣＤＲ新規最早６月出台，初期發行量不大

﹡中鋼協表示３月鋼材社會庫存按月升３４﹒１％

﹡茅台子公司引入戰略投資者，目標四年內上市

﹡北京證監局表示上市公司要切實提高信息披露質量

﹡陳吉寧稱北京要優化營商環境，優化城市空間規劃布局

﹡李克強稱中美將朝著對話協商解決問題方向努力

﹡人行逆回購四連停，今日淨回籠１００億元

﹡上海華信子公司部分融資產品逾期，短期流動資金短缺

﹡發改委表示首兩個月規模以上炭企原煤產量增長５﹒７％；發改委與香港簽

一帶一路安排，推動錄色債券及大灣區；汽、柴油價每噸提高１７０元和

１６５元；２月全國鐵路煤炭發運量增長１３﹒５％



《寶島快訊》﹡台股終結兩連升收跌１﹒１％，報１０８６５﹒６６點



《其他消息》﹡林鄭月娥稱爭取新科技公司來港上市集資，保障投資者金融改革大前提

﹡高院明早裁決是否批出區諾軒參選資格司法覆核之許可；區諾軒議員資格遭

覆核案，區代表律師指申請人選程序

﹡陳茂波稱香港與大灣區城市具協同效應，港科研具優勢

﹡范國威批措施複雜行政費高，林鄭月娥稱不會囤積市民資源

﹡區諾軒范國威宣布加入「議會陣線」

﹡金管局表示家庭負債佔本地生產總值比率升至七成高位；去年下半年零售銀

行整體稅前經營溢利較上年同期增１４％

﹡通訊局就放寬植入式廣告規管諮詢公眾

﹡劉怡翔指暫無意為同股不同權引入集體訴訟機制

﹡深股通賣盤超買盤流出１﹒３８億；滬股通額度全日用９﹒４７億元

﹡Ａｌｉｐａｙ ＨＫ與香港麥當勞推出支付獎賞

﹡馬會系統又故障，涉觀塘、筲箕灣及深水埗場外投注站

﹡積金局表示供款上限或調升至２４００元，７月提交報告

﹡證監會發表有關網上平台的諮詢總結

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