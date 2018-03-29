《日出而作》亞馬遜挫納指再跌，季末資金流入美元，融創多賺三倍

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



紐約道瓊斯 ２３８４８．４２ 跌 ９．２９點╱０．０４％

標普５００ ２６０５．００ 跌 ７．６２點╱０．２９％

納斯達克 ６９４９．２３ 跌 ５９．５８點╱０．８５％

倫敦富時１００ ７０４４．７４ 升 ４４．６０點╱０．６４％

法蘭克福ＤＡＸ １１９４０．７１ 跌 ３０．１２點╱０．２５％

巴黎ＣＡＣ４０ ５１３０．４４ 升 １４．７０點╱０．２９％



﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．８１，歐元兌美元１．２３０８



《最新資訊》﹡亞馬遜重挫逾４％，據稱特朗普欲遏制其強大增長勢頭

﹡涉加州致命車禍，Ｔｅｓｌａ：未知事故原因

﹡美韓新貿易協議，首涉匯率問題

﹡新界東北擬增密度，添１﹒２萬公營屋

﹡納指跌近１％亞馬遜或遭特朗普打壓，美債息個別走

﹡美元指數升至一周高位，季尾資金流入

﹡鷹力（００９０１）擬溢價逾１３％配售近３６％新股，淨籌近３億

﹡百勤油服（０２１７８）今早停牌，暫未悉原因

﹡即時科研（０８１１９）溢價逾３３％配股，淨籌１９８５萬元

﹡威華達（００６２２）擬折讓逾７％「一供一」，淨籌最多近１３億

﹡星光文化（０１１５９）今早起停牌，暫未悉原因



《國企紅籌》﹡粵海投資（００２７０）去年度賺５６﹒９億元升３５％，息３４仙

﹡金隅（０２００９）獲聯交所確認出售資予冀東水泥

﹡濰柴（０２３３８）全年賺６８億人幣增１﹒８倍，派息２５分；料首季淨

利潤增５０％至８０％

﹡光大銀行（０６８１８）去年度賺３１５﹒５億人幣升４％，息１８﹒１分

﹡華泰六八八六（０６８８６）去年多賺近４８％至９２﹒８億人幣，不派息



《神州民企》﹡融創（０１９１８）去年多賺３倍，息５０﹒１分人幣

﹡智能交通（０１９００）開市前停牌，暫未悉原因



《中國要聞》﹡北京不動產登記移動預約系統上線，可微信預約

﹡北京解除空氣重污染橙色預警，７３個項目停工整改

﹡愛奇藝ＩＰＯ發行價據報每股１８美元，集２２億美元

﹡國資委計劃力爭２０２０年逾７０％央企資產實現上市

