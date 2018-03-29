《盤前攻略》復活清明假期臨近成交萎縮，港股短線料百天線爭持

《經濟通通訊社２９日專訊》美科技股續紛受利淡消息影響，跌勢未止，亞馬遜急挫逾４％

，納指隔晚（２８日）失守七千關，收跌５９點，報６９４９，但美國去年第四季經修正後的經

濟增長，由２﹒５％上調至２﹒９％，抵銷科技股急跌因素，道指及標指則窄幅軟９點及７點，

報２３８４８及２６０５。歐股則個別發展，英法兩地股市分別升４４點及１４點，法蘭克福指

數則收跌３０點。



＊夜期ＡＤＲ未受美股影響，油價連日出現回吐＊



恆指夜期昨日收報３００６４點，上升１０８點，高水４１點。

美股偏軟，惟港股ＡＤＲ比例指數未有跟隨，升１４６點或０﹒４９％，報３０１６９點。

預託證券造價個別發展，騰訊總裁劉熾平減持１００萬股，騰訊預託證券仍升０﹒２９％，折合

港元報４１３﹒３８元。國壽升０﹒２１％，折合港元報２１﹒８５元。中銀系今放榜，中銀升

０﹒６１％，折合港元報３８﹒６３元。中行升０﹒２６％，折合港元報４﹒２３元。匯控升１

﹒２２％，折合港元報７４﹒９１元。中海油跌０﹒６３％，折合港元報１１﹒５５元。

受累上周美國原油庫存意外增加１６０萬桶影響，油價連日出現回吐，布蘭特期油昨失守

７０美元關，跌０﹒５８美元或０﹒８％，報６９﹒５３美元。紐約５月期油則跌０﹒８７美元

或１﹒３％，報６４﹒３８美元。油價下滑或拖累石油股表現，惟中海油（００８８３）將於日

內放榜，而去年國際油價明顯反彈，相信可帶動其業績造好，抵銷油價下滑對股價的影響。



＊中銀中行中海油今放榜，港股通清明假後恢復＊



受本周二（２７日）美國科技股急挫拖累下，騰訊（００７００）昨日跌幅持續擴大，最終

收跌４﹒６３％，報４１２﹒２元，港股跌幅亦擴至７６８點，報３００２２，再次失守１００

天線（３０４３７）。事實上，繼中美貿易戰後，美國日前宣布將針對中資收購美國敏感科技行

業推出限制措施，美國總統特朗普又揚言亞馬遜扼殺實體零售，環球股市近日因而持續受外圍利

淡消息拖累。

港股夜期及ＡＤＲ均雙雙造好，料港股今早應可稍為窄幅高開，中銀（０２３８８）、中行

（０３９８８）及中海油等藍籌將於日內放榜，料會有一定買盤支持。不過，港股明日至下周一

（２日）因復活節假期休市，而港股通直至４月９日，即清明假期後才恢復，預期港股今日成交

會相當淡靜，難有太大升幅，料會續於１００天線附近爭持。（ｔｔ）

