《經濟通通訊社２９日專訊》華泰六八八六（ＨＴＳＣ）（０６８８６）
（滬：６０１６８８）公布截至去年１２月底止年度業績，盈利９２﹒８億元（人民幣．下同）
，按年增４７﹒９％，每股盈利１﹒３元，不派末期息。
期內，收入及其他收益總計３１３﹒２億元，按年增加２７﹒２％。（ｇｖ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
29/03/2018 08:31
華泰六八八六：去年多賺近４８％至９２﹒８億人幣，不派息
《經濟通通訊社２９日專訊》華泰六八八六（ＨＴＳＣ）（０６８８６）
（滬：６０１６８８）公布截至去年１２月底止年度業績，盈利９２﹒８億元（人民幣．下同）
，按年增４７﹒９％，每股盈利１﹒３元，不派末期息。
期內，收入及其他收益總計３１３﹒２億元，按年增加２７﹒２％。（ｇｖ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
|國際動態29/03/2018
半島無核化未敢樂觀 惟中國角色不可少
|生財有道28/03/2018
HV2「資金流向」 洞悉大戶一舉一動！
|生財有道28/03/2018
毛記葵涌(01716)：成為超購王感驚喜，公司每日都有發展大計
|剖析天下28/03/2018
【金仔訪華】習大發功 「火箭人」承無核遺訓 中美角力再添戲碼
|國際動態28/03/2018
多國齊驅俄外交人員 澳洲擬杯葛世界盃
|生財有道28/03/2018
【愈禁愈升】ICO掀融資革命 專訪奧雲談加密電子幣
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰