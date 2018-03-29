華泰六八八六：去年多賺近４８％至９２﹒８億人幣，不派息

《經濟通通訊社２９日專訊》華泰六八八六（ＨＴＳＣ）（０６８８６）

（滬：６０１６８８）公布截至去年１２月底止年度業績，盈利９２﹒８億元（人民幣．下同）

，按年增４７﹒９％，每股盈利１﹒３元，不派末期息。

期內，收入及其他收益總計３１３﹒２億元，按年增加２７﹒２％。（ｇｖ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

