【季結－貿易戰暗湧】港股３月挫７５１點季升近１％，４月料波動

《經濟通通訊社記者謝紹銘、李靜儀２９日報道》港股今年以來屢受外圍因素影響而連番震

盪，２月份美國十年期國債息率多次逼近３厘水平，港股上月急挫逾二千點兼低見２９１２９。

３月適逢港股業績期，即使大部分重磅股業績較預期理想，港股一度逼近三萬二千關，但受聯儲

局議息會議及貿易戰等兩大因素衝擊下，港股曾失守三萬點。展望後市，專家認為，貿易談判過

程仍會對港股產生波動，而板塊方面，則可繼續留意水泥股。



＊中美貿易戰號角響起，港股３月反覆波動屢失三萬關＊



港股２０１８年首月迎來「開門紅」，急漲２９６８點或９﹒９２％。２月份受初段爆發的

小股災的拖累，恆指整個月份累計急瀉２０４２點或６﹒２％。３月初美國總統特朗普提出要對

進口鋼材及鋁材徵收關稅，正式吹響貿易戰號角，硝煙亦因此蔓延至其他地區，月內首個星期一

度低見２９８５７，幸最後仍能收復失地，首周累升４１２點。

３月份第二周美國白宮再次出現高層人事變動，特朗普宣布辭退國務卿蒂勒森，加上有傳華

府計劃對中國開徵關稅，市場對貿易戰憂慮再度升溫，但另一方面，市場亦憧憬重磅股騰訊

（００７００）及平保（０２３１８）去年業績，兩者全周分別累升逾４％及６％，帶動港股延

續首周升勢，累漲５０５點。

港股第三周表現驚濤駭浪，聯儲局宣布加息四分一厘，雖屬市場預料之內，但騰訊被最大股

東Ｎａｓｐｅｒｓ減持，加上去年第四季手遊業務收入按季出現倒退，兩項不利因素被市場高度

放大；同時，特朗普正式宣布，向中國進口商品徵收關稅，港股上周五（２３日）一度低見

２９９３０，全周累挫１１９２點。

踏入３月份最後一周，港股經歷上周波動後跌勢已見喘定，之後更有消息指，美國財長努欽

表示有望與中國就貿易戰簽訂停戰協議，帶動港股連續兩日出現反彈。不過，美國科技股遇沽壓

，拖累騰訊急挫近半成，周三（２８日）急挫７６８點，蒸發前兩日的累積升幅。復活假期前最

後一個交易日，港股反覆收升７０點，全周累跌２１５點或０﹒７％。

總結３月份，港股累挫７５１點或２﹒４％，收３００９３；今年首季則升１７４點或

０﹒６％。國指３月份跌３８３點或３﹒１％，收１１９９８；而今年首季升２８９點或

２﹒５％。



＊林嘉麒：中美貿易談判需時，２月反彈通道頂部遇阻＊



對於後市看法，宏匯證券研究部主管林嘉麒對《經濟通通訊社》表示，雖然中美貿易戰真正

開打機會不大，但由於貿易談判中所牽涉的商品種類眾多，而據以往的貿易談判經驗，最樂觀看

仍需要半年至一年時間，雙方才能達成協議，加上當中亦牽涉不少政治因素，因此預期相關因素

會持續影響大市氣氛。

至於港股會否重演２月初因美國部分經濟數據轉好而令加息憂慮升溫，從而令環球股市急瀉

，林嘉麒認為機會不大，主要由於當時鮑威爾剛接任聯儲局主席一職，市場擔心他會在加息議題

上會更「鷹派」，惟近期美國公布的經濟數據增幅有所放緩，鮑威爾在上周的加息會議上態度亦

明顯「轉鴿」。除非後續公布的經濟數據遠超市場預期，否則鮑威爾立場應不會再「偏鷹」。

隨著港美兩地息差擴闊，加大市場套息誘因，令港匯持續走弱，林嘉麒認為，暫未見到因港

匯轉弱而造成基金大舉沽貨的情況，資金亦未出現外流跡象，不用過份憂慮對港股的影響。

技術上，港股於２月反彈通道頂部約３１８００水平遇阻力，受貿易戰因素影響，預期港股

於４月份會繼續在該阻力以下區間游走，２月跌浪底部２９１２９作支持。



＊姚浩然：港股受貿易戰牽動，冀有季度盈喜消息撐市＊



時富資產管理董事總經理姚浩然對《經濟通通訊社》表示，預料４月港股走勢仍主要隨貿易

戰消息而波動，若事件轉趨明朗固然有利大市，但他相信單是美方決議徵稅產品清單、國會表態

，甚至是討論的過程也會令港股跟隨波動。另一需關注的因素是５月中資股份將放季績，若４月

有盈喜消息，相信有利股市向好。他預料恆指於４月以２９９００水平作支持位，上望阻力則是

約３１２００水平。



＊軟件股升勢喘急或會借勢回吐，持貨者宜趁高位食胡＊



軟件股於３月份成逆市奇葩，金蝶（００２６８）更累升４０％，林嘉麒認為，主要由於市

場憧憬軟件股去年業績理想，加上中央提出不少推動互聯網、大數據及人工智能等利好政策，令

中港兩地軟件股屢獲炒作。不過，目前軟件股基本面不算太理想，金蝶及金山軟件

（０３８８８）的雲端業務持續錄得虧損，盈利表現未能支撐其估值增長，加上業績因素已大致

消化，不少軟件股於３月又累升不少，於４月份有很大機會會借除淨因素大幅回吐，縱使其派息

不吸引，投資者不宜再高追，有貨亦應趁仍在高位時食胡。

姚浩然認為，雖然軟件股的業績表現不俗，但現時升幅過高。３月軟件股的升幅主要由於早

前Ａ股軟件股跑出，Ｈ股追落後而帶動升勢，但現時Ａ股漲幅大減，相信Ｈ股利好動力已減退或

消化。同時，軟件股走勢一向較為波動，不排除相關股份會借勢大幅回吐。

至於可望造好板塊方面，林嘉麒繼續看好水泥股走勢，水泥價格自農曆新年後緩慢上升，華

南及華東地區的水泥價格升幅較為明顯，加上第二季為水泥行業旺季，不少落後產能持續被淘汰

，該兩地區的龍頭潤泥（０１３１３）及海螺水泥（００９１４）可作為板塊首選，前者下月有

望突破７元阻力位，繼而再挑戰歷史新高７﹒３９５元；後者破頂之勢則有望可持續。



＊海螺業績看俏估值有重估空間，金隅中線目標看５元＊



另外，金隅（０２００９）為華北龍頭，具有雄安新區概念，加上其走勢遠較潤泥及海螺落

後，林嘉麒認為後市表現可看高一線。策略上，建議可待回調至３月區間底部約３﹒５元水平買

入，中線目標價可上看５元。

姚浩然認為，水泥股現時估值不算高，若政策及樓市需求帶動，水泥板塊值得留意，當中最

為看好龍頭海螺水泥，該股市盈率現約１１倍，屬行內中間水平（約９至１３倍），考慮到其去

年度盈利表現理想，加上長三角一帶水泥價格漲幅明顯，而海螺在該地區擁有行業優勢，今年業

績續有看好空間，料可支撐其估值上升。

