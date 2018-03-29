《神州民企》融創（０１９１８）去年多賺３倍，息５０﹒１分人幣

《經濟通通訊社２９日專訊》融創中國（０１９１８）公布，截至去年底止２０１７年度，

淨利潤１１６﹒６４億元（人民幣．下同），急增２﹒９７倍，每股盈利２﹒７６元，末期息每

股派０﹒５０１元，增長約９４﹒９％。

期內，合同銷售金額約為３６２０﹒１億元，上升１﹒４倍；收入６５８﹒７４億元，增長

８６﹒３８％；毛利率２０﹒７％，增長７個百分點。（ｔｔ）



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