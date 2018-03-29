《盤後部署》美國關稅清單數日內公布，港股料大幅上落

《經濟通通訊社２９日專訊》外圍股市仍偏軟，但恆指夜期造好，而港股ＡＤＲ比例指數亦

漲１４６點，故大市今早跟隨高開１３１點報３０１５４，最多更曾升２１１點，不過其後騰訊

（００７００）及平保（０２３１８）受壓，大市急轉直下，一度挫２０２點報２９８１９，創

月內低位。幸而，午後有多隻中資金融股急起直追，刺激港股重拾升勢，重上三萬點關口，港股

最終上漲７０點或０﹒２４％，收報３００９３點。

上證綜合指數收報３１６０，升３８點或１﹒２２％，為逾１個月最大單日百分比漲幅，受

惠內地公布支持製造業和小微企業的減稅計劃。國指收１１９９８，跌２點或０﹒０２％。



＊中美貿易戰或再升溫＊



中美貿易戰或再度升溫。美國總統特朗普的高級貿易特使昨日表示，中國國進口商品關稅生

效之前將有６０天的「空窗期」，而美國貿易代表萊特希澤則對外媒ＣＮＢＣ表示，美國即將公

佈超過５００億美元的中國進口商品關稅清單，其中，大部分商品屬高科技產品。預料該清單將

在未來幾日公布。投資者宜密切留意名單中的商品類別，或會拖累港股相屬板塊，繼而拖低整體

大市表現，投資者不可不察。

信貸評級機構標普表示，若然中美貿易之爭升級，或會打破亞太區原本穩定之宏觀信用環境

。而特朗普最近公布對中國的貿易懲罰措施後，標普已將貿易中斷和地緣政治矛盾的風險評估從

「較高」級別上調至「高」級別。標普發表最新之風險評估，或會拖累環球股市之表現。



＊吼買電能，避險之選＊



外圍仍有不明朗因素，目前港股維持大上大落格局，暫未有利好因素支持下，預料恆指短期

將在２９５００點至３０５００點之間波動，較大的支持位在２９０００點。

港股受外圍消息影響甚深，因此，建議投資者選擇「公用三寶」作避險之選，特別是電能

（００００６）。其一，該股基本面佳，派末期息連特別息共８﹒０３元；其二，該股防守力強

，港股在本月２３日大挫２﹒４５％，電能竟逆市升０﹒３６％，之後其走勢更持續上揚。然而

，該股下月３日特別息除淨，建議可在除息後買入，上望７０元。（ｇｖ）

