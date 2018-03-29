《外企動向》亞馬遜重挫逾４％，據稱特朗普欲遏制其強大增長勢頭

《經濟通通訊社２９日專訊》全球最大網絡零售商亞馬遜昨晚（２８日）重挫逾４％，市值

縮水約３００億美元，此前新聞網站Ａｘｉｏｓ報道稱，美國總統特朗普打算遏制其不斷增長的

力量。

該網站引用五名據稱與特朗普討論過此事的消息人士報道稱，特朗普曾談及動用反壟斷法「

追逐」亞馬遜，因他擔心一些小型零售店被亞馬遜擠出市場。特朗普還希望調整亞馬遜的稅項待

遇。

亞馬遜股價周三低見１３８６﹒１７美元，收跌４﹒３８％至１４３１﹒４２。過去三年該

公司股價上漲了近三倍。（ｍｌ）

