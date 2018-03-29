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即市新聞

29/03/2018 08:52

《外企動向》亞馬遜重挫逾４％，據稱特朗普欲遏制其強大增長勢頭

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全球最大網絡零售商亞馬遜昨晚（２８日）重挫逾４％，市值
縮水約３００億美元，此前新聞網站Ａｘｉｏｓ報道稱，美國總統特朗普打算遏制其不斷增長的
力量。
　　該網站引用五名據稱與特朗普討論過此事的消息人士報道稱，特朗普曾談及動用反壟斷法「
追逐」亞馬遜，因他擔心一些小型零售店被亞馬遜擠出市場。特朗普還希望調整亞馬遜的稅項待
遇。
　　亞馬遜股價周三低見１３８６﹒１７美元，收跌４﹒３８％至１４３１﹒４２。過去三年該
公司股價上漲了近三倍。（ｍｌ）

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