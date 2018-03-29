《經濟通通訊社２９日專訊》威華達（００６２２）宣布，擬「一供一」，每股供股價
０﹒４５元，較前收市價折讓７﹒２％。中南金融為包銷商，其承諾包銷不少於２９﹒１億股供
股股份及最多２９﹒２億股供股股份。預計供股總集資１３﹒０７億元至１３﹒１４億元，淨籌
約１２﹒６５億元至１２﹒７１億元，當中，約５億元用作集團金融服務的業務發展，約３﹒５
１億元用於償還集團結欠第三方貸款的未償還本金及利息。
買賣未繳股款供股股份之首日為７月９日（星期一）。（ｆｆ）
29/03/2018 08:38
威華達（００６２２）擬折讓逾７％「一供一」，淨籌最多近１３億
《經濟通通訊社２９日專訊》威華達（００６２２）宣布，擬「一供一」，每股供股價
０﹒４５元，較前收市價折讓７﹒２％。中南金融為包銷商，其承諾包銷不少於２９﹒１億股供
股股份及最多２９﹒２億股供股股份。預計供股總集資１３﹒０７億元至１３﹒１４億元，淨籌
約１２﹒６５億元至１２﹒７１億元，當中，約５億元用作集團金融服務的業務發展，約３﹒５
１億元用於償還集團結欠第三方貸款的未償還本金及利息。
買賣未繳股款供股股份之首日為７月９日（星期一）。（ｆｆ）
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