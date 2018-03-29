《異動股》毛記（１７１６）上市翌日急瀉２５％，仍高招股價３倍

《經濟通通訊社２９日專訊》「超購王」毛記葵涌（０１７１６）上市翌日繼續散水，最新

瀉２５％，報４﹒７８元，創上市新低，成交約７５７萬股，涉資４１８４萬元，但仍較１﹒２

元招股價高３倍。該股昨日最高曾見１１﹒７６元新高。

目前世界華文媒體（００６８５）持有萬華媒體（００４２６）約７３％股權，而萬華媒體

則持有毛記葵涌約１０％股權。世界華文亦急跌１７﹒６％，報１﹒０３元；萬華媒體則升

３﹒０３％，報１﹒３６元。（ｍｌ）

