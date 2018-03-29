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29/03/2018 09:46

《異動股》手機設備股受壓，舜宇、瑞聲挫近３％，暫最差藍籌

　　《經濟通通訊社２９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價下跌２﹒７１％，報
１４３﹒４元，失守２０天線（１４５﹒６元）；成交約１２８萬股，涉資１﹒８８億元，暫跌
幅最大藍籌。以現價計，舜宇今月以來累升９﹒７％。
　　瑞聲科技（０２０１８）下跌２﹒５３％，報１３８﹒５元；成交約９１萬股，涉資
１﹒２９億元，暫跌幅第二大藍籌。以現價計，瑞聲今月以來累挫１１﹒２％。
　　現時，恆生指數報２９９６６，下跌５６點或下跌０﹒１９％，主板成交１５５﹒０４億元
。上證綜合指數報３１２０﹒５１，下跌１﹒７８點或下跌０﹒０６％，成交２３７﹒５８億元
人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪電子（００２８５）　　１４﹒３２元　　　下跌３﹒３７％
　　華顯光電　（００３３４）　　　０﹒７５元　　　無升跌
　　通達集團　（００６９８）　　　１﹒５２元　　　下跌３﹒１８％
　　信利國際　（００７３２）　　　２﹒０１元　　　上升２﹒５５％
　　高偉電子　（０１４１５）　　　２﹒１１元　　　上升０﹒４８％
　　丘鈦科技　（０１４７８）　　　９﹒８６元　　　下跌１﹒４０％
　　富智康　　（０２０３８）　　　１﹒７１元　　　無升跌
　　鴻騰精密　（０６０８８）　　　３﹒６４元　　　下跌２﹒６７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｔｔ）

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