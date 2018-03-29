《異動股》手機設備股受壓，舜宇、瑞聲挫近３％，暫最差藍籌

《經濟通通訊社２９日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）現價下跌２﹒７１％，報

１４３﹒４元，失守２０天線（１４５﹒６元）；成交約１２８萬股，涉資１﹒８８億元，暫跌

幅最大藍籌。以現價計，舜宇今月以來累升９﹒７％。

瑞聲科技（０２０１８）下跌２﹒５３％，報１３８﹒５元；成交約９１萬股，涉資

１﹒２９億元，暫跌幅第二大藍籌。以現價計，瑞聲今月以來累挫１１﹒２％。

現時，恆生指數報２９９６６，下跌５６點或下跌０﹒１９％，主板成交１５５﹒０４億元

。上證綜合指數報３１２０﹒５１，下跌１﹒７８點或下跌０﹒０６％，成交２３７﹒５８億元

人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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比亞迪電子（００２８５） １４﹒３２元 下跌３﹒３７％

華顯光電 （００３３４） ０﹒７５元 無升跌

通達集團 （００６９８） １﹒５２元 下跌３﹒１８％

信利國際 （００７３２） ２﹒０１元 上升２﹒５５％

高偉電子 （０１４１５） ２﹒１１元 上升０﹒４８％

丘鈦科技 （０１４７８） ９﹒８６元 下跌１﹒４０％

富智康 （０２０３８） １﹒７１元 無升跌

鴻騰精密 （０６０８８） ３﹒６４元 下跌２﹒６７％

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