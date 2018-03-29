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即市新聞

29/03/2018 12:45

《午市前瞻》企業盈利見增長，港股未轉「熊」，短期料續窄幅上落

　　《經濟通通訊社２９日專訊》外圍股市仍偏軟，但恆指夜期造好，而港股ＡＤＲ比例指數亦
漲１４６點，故大市今早跟隨高開１３１點報３０１５４，最多更曾升２１１點，不過其後騰訊
（００７００）及平保（０２３１８）受壓，大市急轉直下，一度挫２０２點報２９８１９，創
月內低位。
　　幸而，港股低位仍見承托，騰訊跌幅收窄及友邦（０１２９９）漲近１％收６５﹒８元支撐
大市。港股半日跌幅收窄至５０點報２９９７２。國指跑輸大市，跌６７點報１１９３３。主板
半日成交７０６﹒４３億元。
　　
＊騰訊遭總裁減持仍企穩，蒙牛強勢冠藍籌＊
　
　　騰訊遭總裁劉熾平減持１００萬股，半日微跌０﹒３％報４１０﹒８元。其他藍籌表現，內
需股受追捧並領漲藍籌，蒙牛（０２３１９）強勢未止，上漲逾３％，報２６元，為半日最好表
現藍籌股。同業旺旺（００１５１）揚近３％，報６﹒２９元；
　　但內險股再走低，平保下跌近２％，報７８﹒８元；新保（０１３３６）軟０﹒４％，報
３６﹒３元；中國太平（００９６６）近挫近３％，報２６﹒０５元。
　　
＊比亞迪華晨重傷，毛記散水急瀉＊

　　汽車股全線走低，比亞迪股份（０１２１１）昨日料首季盈利大跌，股價已顯著受壓，現再
遭大和削目標８﹒５％至７５元，半日股價續跌近４％，報６１元，為半日最差表現國指成份股
；華晨（０１１１４）全年業績遜預期，大跌逾９％報１５﹒３６元；長汽（０２３３３）下跌
近２％，報７﹒７９元；東風（００４８９）挫逾３％，報９﹒０８元。
　　中電信（００７２８）績後有多間大行唱好，大摩續予「增持」評級，而中金亦續望「買入
」評級，刺激股價逆市上升近４％，報３﹒４９元，為半日最好表現國指成份股。
　　毛記葵涌（０１７１６）上市翌日急散水，曾見４元創上市新低，半日仍要瀉逾３３％報４
﹒２５元，但較１﹒２元招股價仍有２﹒５倍升幅。相關股世界華文（００６８５）亦大跌
１６％報１﹒０５元；萬華媒體（００４２６）則反彈逾８％報１﹒４３元。

＊蘇沛豐：可於４００至４０５元吸納騰訊＊

　　招銀國際策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，大市暫時仍屬調整波動格局，因為企業盈
利見增長，對公司估值有支持，故大市未轉「熊」，只是暫時未有利好因素，所以大市走勢偏弱
。暫時投資者關注外圍走勢、貿易戰消息以及關注美國加息步伐，預計恆指短期會在２９９００
點附近上落，上方阻力料位於３１０００點。
　　雖然近日外圍科網股傷亡慘烈，不過蘇氏認為騰訊（００７００）仍然值得持有，認為其手
遊收入增長於未來會重新加快，建議投資者者於４００元至４０５元吸納。（ｍｌ、ｆｆ）

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