《再戰明天》港股和歐美股市明日開始因假期休市，美股下周一復市

《經濟通通訊社２９日專訊》耶穌受難及復活節長假期展開，本港和歐美及亞洲主要股票市

場明日休市。美股下周一（２日）復市。下周二（３日），港股和歐股等復市，此外，澳洲央行

召開利率決策會議。



＊明晨，費城儲行總裁哈克演說＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：００ａｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在紐約商

業經濟協會午餐會上就經濟前景發表演說。

明早４：００ａｍ，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。

下周日（１日）中國區域經濟５０人論壇２０１８年會，主題為「新時代的國家與區域發展

」。



＊下周二，澳洲央行召開利率決策會議＊



下周二早上６：００ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利在明尼蘇達大學舉辦的

一個活動中就經濟和貨幣政策發表公開講話。

新加坡主持東盟（ＡＳＥＡＮ）財長暨央行總裁會議（至４月６日）。

下周二中午１２：３０ｐｍ，澳洲央行召開利率決策會議，料維持利率於１﹒５％不變。



＊明日，本港、美加和歐洲主要股票市場因假期休市＊



明日，本港、紐澳、印度、美加、巴西、和德法英及瑞士的股票市場因假期休市。

在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布２月工業生產（經季節調整），月率料由１％降

至０﹒５％；年率料由４﹒６％降至下滑３﹒１％。

７：３０ａｍ，日本公布２月失業率，料由２﹒４％升上２﹒６％。３月東京消費者物價指

數年率料由１﹒４＄降至１﹒３％；東京核心消費者物價指數年率料維持於０﹒９％。

７：５０ａｍ，日本２月工業生產月率料宙下滑６﹒８％降至５％；年率料由２﹒５％降至

２﹒３％。



＊明午，日本公布２月新屋動工＊



明午１：００ｐｍ，日本２月新屋動工年率跌幅料由１３﹒２％收窄至４﹒２％。

２：４５ｐｍ，法國公布３月消費者物價指數，月率料由持平升上０﹒８％；年率料由１﹒２％

升上１﹒４％。法國同時公布２月生產者物價指數。



＊本周六，內地公布３月製造業採購經理人指數＊



本周六（３１日）早上９：００ａｍ，中國公布３月製造業採購經理人指數，料由５０﹒３

升上５０﹒６；非製造業採購經理人指數料由５４﹒４升上５４﹒８。

下周日（１日）早上８：００ａｍ，南韓公布３月貿易收支，料貿盈由３３﹒１億美元擴大

至４９﹒４億美元；進口年率料由１４﹒８％降至６﹒４％；出口年率料由４％升上７％。



＊下周一，港澳紐、德法英等股市因假期休市＊



下周一，本港、澳紐、德法英和瑞士的股票市場因假期休市。

下周一早上９：４５ａｍ，中國公布３月財新製造業採購經理人指數，料由５１﹒６升上

５１﹒７。

下周一晚上９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理人指數，料由５５﹒３升上

５５﹒７。１０：００ｐｍ，美國公布２月營建開支，月率料由持平升上０﹒３％。同時美國公

布３月ＩＳＭ製造業指數，料由６０﹒８降至６０。



＊下周二，歐元區公布３月製造業採購經理人指數＊



下周二下午３：３０ｐｍ，瑞士公布３月製造業採購經理人指數，料由６５﹒５降至

６４﹒４。３：５０ｐｍ，法國公布３月製造業採購經理人指數，料由５５﹒９降至５３﹒６。

３：５５ｐｍ，德國公布３月製造業採購經理人指數，料由６０﹒６降至５８﹒４。

４：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人指數，料由５８﹒６降至５６﹒６。（ｈｏ）

