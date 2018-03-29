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即市新聞

29/03/2018 19:50

《再戰明天》港股和歐美股市明日開始因假期休市，美股下周一復市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》耶穌受難及復活節長假期展開，本港和歐美及亞洲主要股票市
場明日休市。美股下周一（２日）復市。下周二（３日），港股和歐股等復市，此外，澳洲央行
召開利率決策會議。

＊明晨，費城儲行總裁哈克演說＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１：００ａｍ，費城聯邦儲備銀行總裁哈克在紐約商
業經濟協會午餐會上就經濟前景發表演說。
　　明早４：００ａｍ，美國投資公司協會（ＩＣＩ）公布一周貨幣市場共同基金數據。
　　下周日（１日）中國區域經濟５０人論壇２０１８年會，主題為「新時代的國家與區域發展
」。

＊下周二，澳洲央行召開利率決策會議＊

　　下周二早上６：００ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利在明尼蘇達大學舉辦的
一個活動中就經濟和貨幣政策發表公開講話。
　　新加坡主持東盟（ＡＳＥＡＮ）財長暨央行總裁會議（至４月６日）。
　　下周二中午１２：３０ｐｍ，澳洲央行召開利率決策會議，料維持利率於１﹒５％不變。

＊明日，本港、美加和歐洲主要股票市場因假期休市＊

　　明日，本港、紐澳、印度、美加、巴西、和德法英及瑞士的股票市場因假期休市。
　　在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布２月工業生產（經季節調整），月率料由１％降
至０﹒５％；年率料由４﹒６％降至下滑３﹒１％。
　　７：３０ａｍ，日本公布２月失業率，料由２﹒４％升上２﹒６％。３月東京消費者物價指
數年率料由１﹒４＄降至１﹒３％；東京核心消費者物價指數年率料維持於０﹒９％。
　　７：５０ａｍ，日本２月工業生產月率料宙下滑６﹒８％降至５％；年率料由２﹒５％降至
２﹒３％。

＊明午，日本公布２月新屋動工＊

　　明午１：００ｐｍ，日本２月新屋動工年率跌幅料由１３﹒２％收窄至４﹒２％。
２：４５ｐｍ，法國公布３月消費者物價指數，月率料由持平升上０﹒８％；年率料由１﹒２％
升上１﹒４％。法國同時公布２月生產者物價指數。

＊本周六，內地公布３月製造業採購經理人指數＊

　　本周六（３１日）早上９：００ａｍ，中國公布３月製造業採購經理人指數，料由５０﹒３
升上５０﹒６；非製造業採購經理人指數料由５４﹒４升上５４﹒８。
　　下周日（１日）早上８：００ａｍ，南韓公布３月貿易收支，料貿盈由３３﹒１億美元擴大
至４９﹒４億美元；進口年率料由１４﹒８％降至６﹒４％；出口年率料由４％升上７％。　
　
＊下周一，港澳紐、德法英等股市因假期休市＊

　　下周一，本港、澳紐、德法英和瑞士的股票市場因假期休市。
　　下周一早上９：４５ａｍ，中國公布３月財新製造業採購經理人指數，料由５１﹒６升上
５１﹒７。
　　下周一晚上９：４５ｐｍ，美國公布３月製造業採購經理人指數，料由５５﹒３升上
５５﹒７。１０：００ｐｍ，美國公布２月營建開支，月率料由持平升上０﹒３％。同時美國公
布３月ＩＳＭ製造業指數，料由６０﹒８降至６０。

＊下周二，歐元區公布３月製造業採購經理人指數＊

　　下周二下午３：３０ｐｍ，瑞士公布３月製造業採購經理人指數，料由６５﹒５降至
６４﹒４。３：５０ｐｍ，法國公布３月製造業採購經理人指數，料由５５﹒９降至５３﹒６。
３：５５ｐｍ，德國公布３月製造業採購經理人指數，料由６０﹒６降至５８﹒４。
４：００ｐｍ，歐元區公布３月製造業採購經理人指數，料由５８﹒６降至５６﹒６。（ｈｏ）

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