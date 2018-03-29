《小傳日記》魚缸忽升又急跌，復活節後再作戰！

《小傳日記》今日（２９日）喺３月份最後一個交易日，亦係業績期尾聲，雖然仲有Ｄ魚毛

會喺收市後放榜，但係重要嘅都已經宣布晒咁滯，嚟緊缸友焦點又會放番喺貿易戰身上。

睇番噚晚（２８日）花旗國魚缸都仲係有Ｄ腳軟軟，但係香江魚缸噚日已經重挫七百幾點，

所以今朝反而無受到影響，仲高開１３１點添。之不過，ＱＱ（００７００）仲未脫離淡友狙擊

，其他祖國金融佬都無晒心機，大市由反擊最多２００幾點，轉為倒跌２００幾點，至

２９８１９，跌穿埋今個月嘅最低位添。

但係好友無放棄反擊嘅決心，反而趁低位吸納績優股，好似ＡＩＡ（０１２９９）同中石化

（００３８６），兩者齊齊跳高撐市，成功帶領恆指又一度升番去全日最高位，至３０２５２，

ｃｈｏｋ到缸友頭都暈埋。

經過急升又急跌嘅反覆後，最後好友都成功搶番主導權，喺一連四日復活節期前，恆指收升

７０點報３００９３，三萬關失而復得。國指就無咁叻，仲要微軟２點報１１９９８。全日魚缸

成交近１３７３億銀



＊ＱＱ又跌過劉總裁掟貨，ＡＩＡ發威中石化架勢＊



噚日身受重傷嘅ＱＱ都未復原得切，點知就被總裁劉熾平減持１００萬股，套現咗４億銀。

數數手指，係繼控股股東喺上星期五（２３日）掟貨後，劉生四日後就跟住減持。搞到ＱＱ今朝

傷心到直碌落去４０５﹒２銀，不過跌到去呢個水平又再一次有買盤吸納，缸友似乎睇實早排大

股東４０５銀掟貨價為指標，再加上中金話係入貨好時機，ＱＱ一度成功升番上去，可惜最後喺

競價時段又打敗仗，微跌近１巴仙收報４０９﹒６銀。

另外兩位重磅藍戰，ＡＩＡ跌到去近５０天線（約６５﹒２銀）就開始有支持，仲愈升愈有

力，抽高近２巴仙收６６﹒４銀。中石化都踢起逾２巴仙收６﹒８９銀，叻！



＊缸友續掟貨華晨四連挫，迪仔也遭殃北務亦重傷＊



雖然近排有唔少股份派完成績表後就見光死，神州電信（００７２８）舊年只係稍為賺多超

過３巴仙，績後仲畀幾間大行踩多一腳，美銀美林同匯證仲降佢「他屐」，不過其實降完價，都

比現價仍有一定水位，所以缸友跟好不跟壞，入貨等開車，全日又彈起近３巴仙，報３﹒４６銀

。

其他放咗榜嘅魚毛就冇咁好彩，績前已經畀缸友掟貨嘅華晨（０１１１４），全年多賺１９

巴仙，但都差過「孖屐」預期，有幾間大行都同時降「他屐」，嚇到缸友無鞋挽屐走，全日跣低

近３巴仙，報１６﹒３８銀，並且已經連跌四日。街坊比亞迪（０１２１１）舊年賺咗４１億銀

差過「孖屐」之餘，仲預計今年首季會少賺最多９２巴仙，繼噚日急瀉近１１巴仙後，今日再跌

超過３巴仙，報６１﹒２銀。

北控水務（００３７１）呢幾日都冇運行，噚日放榜舊年賺咗一成半，但就話今年嘅資本開

支會有１６５億銀，缸友好似唔多買帳，今日瑞信仲降佢「他屐」由７﹒６銀降到去７蚊，全日

瀉近１１巴仙，報４﹒３８銀，創咗超過年半新低。



＊蒙牛虧轉盈股價升唔停，海螺顯矜貴水泥入旺季＊



呢幾日唔少重磅藍戰士都插晒水，搞到唔少缸友心灰意冷，但某幾隻內需股公布嘅成績表夠

晒省鏡，加上走勢又落後，都成為缸友嘅避風港。蒙牛（０２３１９）舊年由蝕變賺，賺咗超過

２０億人仔，仲話今年銷售會有雙位數增長，唔少大行都相當睇好，而瑞信仲將佢「他屐」由

２７﹒２銀調升至３５蚊，蒙牛股價繼噚日逆市升咗３巴仙後，今日再發力爆上升咗近７巴仙，

報２６﹒９銀，為全日最勁藍戰士。同業旺旺（００１５１）就仲未放榜，但街坊造好佢都一樣

畀缸友睇中，全日升咗近３巴仙，報６﹒２９銀。

水泥佬雖然已經派晒成績表，但水泥價格持續跳彈床，加上第二季又係水泥旺季，唔少缸友

都入定貨偷步炒上，華東一哥海螺水泥（００９１４）彈起超過４巴仙，報４２﹒７５銀。中材

（０１８９３）一樣升咗超過４巴仙，報７﹒１６銀。中建材（０３３２３）就最省鏡，跳起超

過半成，報８﹒５２銀。華南一哥潤泥（０１３１３）就表現一般，彈起超過１巴仙，報

６﹒７８銀。



＊毛記急散水高追心都碎，６８５急墜有貨好唏噓＊



全城矚目新「超購王」毛記葵涌（０１７１６）噚日（２８日）強勢登場，一眾粉絲見證下

，曾經飛升到１１﹒７６銀新高，較１﹒２銀招股價高近９倍，每手曾經勁賺２萬幾蚊，禾味到

不得了。不過，如果一心博佢今日再炒多轉嘅缸友，就心在淌血了。毛記今朝出力試過見

６﹒２銀後就急散水，午後跌勢更一發不可收拾，最多插低近４８巴仙至３﹒３３銀新低，埋單

仍蒸發咗逾４５巴仙得番３﹒４８銀。噚日高追咗嘅缸友，睇嚟都無心機過復活節假了。

至於間接持有毛記嘅世界華文媒體（００６８５）都繼續散水，收市又碌低近２２巴仙收０

﹒９８銀；萬華媒體（００４２６）就已經重拾升勢，升近５巴仙收１﹒３８銀。

祝各位復活節快樂！請請！



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