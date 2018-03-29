滬、深港通北向今日起暫停，港股通周五起暫停

《經濟通通訊社２９日專訊》因應耶穌受難節、復活節、清明節假期，北向的滬、深港通，

即滬股通及深股通今日起暫停，４月３－４日重開，４月５－６日暫停，４月９日起照常開通。

至於南向港股通方面，將會由周五（３０日）至４月８日暫停，４月９日起照常開通。

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