《經濟通通訊社２９日專訊》因應耶穌受難節、復活節、清明節假期，北向的滬、深港通，
即滬股通及深股通今日起暫停，４月３－４日重開，４月５－６日暫停，４月９日起照常開通。
至於南向港股通方面，將會由周五（３０日）至４月８日暫停，４月９日起照常開通。
（ｋｌ）
29/03/2018 11:49
滬、深港通北向今日起暫停，港股通周五起暫停
《經濟通通訊社２９日專訊》因應耶穌受難節、復活節、清明節假期，北向的滬、深港通，
即滬股通及深股通今日起暫停，４月３－４日重開，４月５－６日暫停，４月９日起照常開通。
至於南向港股通方面，將會由周五（３０日）至４月８日暫停，４月９日起照常開通。
（ｋｌ）
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