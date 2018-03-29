【「人」偶戲】人仔勁升引新廣場協議疑雲，看好看淡爭議再起



《經濟通通訊社記者俞瑾２９日報道》２０１８開年不到三個月，人民幣兌美元已勁升逾

３％，中間價周三（２８日）衝至６﹒２７８５的２０１５年「８．１１」以來最強，距離收復

驚天一貶失地僅不到５００點子。聯想美韓新簽自由貿易協定（ＫＯＲＵＳ）附帶匯率條款，引

發坊間對人民幣近期急速升值，是否正是１９８５年美日廣場協議翻版的猜測。

高盛就上調未來１２個月人民幣預測至６﹒２，意味著人民幣升勢或仍未見頂；不過，有

「Ｙｕａｎ Ｂｅａｒ」之稱的大和資本亞洲（除日本外）股票研究部首席經濟師賴志文接受本

通訊社查詢時，仍堅持看淡人民幣年底將重見７算。



＊在岸高見６﹒２４３１，港紙跌穿８０關＊



在岸人民幣兌美元周二（２７日）擊穿上輪２０１５年貶值以來的斐波納契

（Ｆｉｂｏｎａｃｃｉ Ｒｅｔｒａｃｅｍｅｎｔ）２３﹒９％回撤位（約６﹒２５９１），高

見６﹒２４３１元，技術上意味著續升阻力大減，震驚匯市。離岸市場每百港元兌人民幣更跌穿

８０關口，低見７９﹒７５，為２０１５年５月以來首次。

曾列貿易戰反制選項之一的「人民幣貶值」非但沒有發生，如今更反高潮愈升愈有；而高盛

更於最新研究報告分別上調在岸人民幣兌美元未來３個月、６個月和１２個月預測，由６﹒３５

、６﹒４０和６﹒４５，上調至６﹒３０、６﹒２５和６﹒２０。

該行認為，重新關注與美國的貿易關係以及促進將人民幣計價債券納入國際基準指數的願望

，將抵銷中國經濟增長放緩和當局對人民幣進一步升值的不安。



＊美韓新自由貿易協定罕有附帶匯率條款＊



另一邊廂，美國與南韓周二就重談美韓自由貿易協定（ＫＯＲＵＳ）原則上達成協議，其中

附帶「南韓增加外匯干預透明度，並保證不會因競爭理由讓韓元貶值」的條款，令其成為首個附

帶匯率條款的貿易協議。

再看此輪中美貿易戰戰幔下的人民幣升值秀，有聲音質疑，特朗普借「３０１條款」祭出關

稅大棒，?將人民幣匯率舞高弄低，令中國如同當年日本般接受「廣場協議」般換取停戰。

１９８５年９月，面臨巨額貿易逆差的美國，和日本、德國、法國、英國在紐約廣場飯店簽

署協議，促使美元對主要貨幣有序貶值。此後不到３個月，美元兌日圓貶值２０％，不到３年，

再貶值５０％，最終觸發日本資產泡沫破裂，更迎來「失落的１０年」。



＊或達「類廣場協議」人幣匯率區間安排＊



歷史會否真的在中國身上重演？中信證券指，中國目前的經濟局勢確與廣場協議時的日本有

相似之處，即同樣是面對巨額外貿順差以及貨幣兌美元升值。

財經雜誌《Ｂａｒｒｏｎ’ｓ》亞洲版執行主編Ｐｅｓｅｋ認為，中美將達成「類廣場協議

」的人民幣和美元匯率區間安排，避免競爭性貶值，中國甚至可因此避免華府對中國產品開徵懲

罰性關稅的貿易戰。對沖基金Ｅｕｒｉｚｏｎ ＳＬＪ Ｃａｐｉｔａｌ駐倫敦的首席執行官

Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｊｅｎ亦指，現在很難排除美中達成匯率協定的情況。



＊「Ｙｕａｎ Ｂｅａｒ」堅持年底７算＊

不過，亦有機構認為，美元指數超預期疲弱導致投資者拋售美元的動力突然大增，才是此輪

人民幣大漲的主因。有交易員透露，在岸人民幣周二午後急升，源於部分銀行於下午３時前在境

內市場大量拋售美元，並觸發美元多頭止損，令人民幣擊穿前高，創出８１１以來最強。

賴志文就指，人民幣兌美元走勢和美元指數掛勾，技術上人行難以做到廣場協議般大幅升值

操作。他並堅持去年底預計人幣年底貶至７看法，原因是當中美息差走闊將帶動資金轉向，而中

企早前大手發行的美元債券或面臨爆煲壓力，進而如２０１５年一樣帶動人民幣暴跌。

招商證券則認為，新版「廣場協議」出爐的說法目前似乎沒有明確證據支持，中國當前對於

防範系統性風險的重視也決定中國不可能步日本一味退讓、忽視國內資產價格泡沫的老路。澳新

更直指，中國當前民族主義情緒高漲，當局不會願意被視為１９８５年的日本或西德政府翻版。

無論新「廣場協議」是否空穴來風，可以肯定的是，愈來愈多看淡人民幣的沽空盤正止蝕離

場，香港銀行一年期人民幣定存年息已普遍升逾４厘。香港會否重現２０１４年一輪人幣兌換潮

？人民幣急升之後會否再次突然掉頭走貶？中美角力好戲遠未散場。

