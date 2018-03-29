【本港樓市】美聯：今年首季樓價顯著向上，港島區升幅最大創新高

《經濟通通訊社２９日專訊》差餉物業估價署公布２月樓價指數按月續升約１﹒６％，而首

兩個月累升約３﹒２％。

據「美聯樓價指數」顯示，首季迄今已累升約５﹒０１％，樓價續創新高。「美聯樓價指數

」最新３月２１日至３月２７日報１６４﹒９點，按周續升約０﹒４３％，已連升７星期，較四

星期前升約１﹒３％

美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，今年首季樓價顯著向上，升幅比起去年第四季按季升

３﹒６％更高，升幅為近六季最高。值得留意，若與每年首季相比，今年升幅更創自２０１５年

後升幅最高的首季。



＊首季港島區升幅最大＊



若按港島、九龍及新界三區劃分，三區樓價於首季同樣齊升，當中港島區升幅最大。「美聯

港島樓價指數」最新報１８３﹒１２點，首季累升約５﹒５３％，並創歷史新高；至於按周方面

，上升約０﹒５８％；與四星期前相比則升約０﹒４７％。

首季樓價升幅僅次的是新界區，「美聯新界樓價指數」最新報１５３﹒５６點，首季升約

４﹒４６％；與港島同樣創歷史新高。至於按周則升約０﹒９２％，連升７星期；與四星期前相

比則升約１﹒７２％。

九龍區樓價首季亦錄升幅，「美聯九龍樓價指數」最新報１５５﹒８８點，首季升約

３﹒３６％。按周方面，則下跌約０﹒３２％，連跌兩星期；惟與四星期前相比，仍錄

０﹒７９％升幅。（ｃｙ）

