《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布去年底止
全年業績，去年集團實現稅後利潤１８５０億元（人民幣．下同），比上年增長０﹒５１％；實
現本行股東應享稅後利潤１７２４億元，比上年增長４﹒７６％，表現好過市場預期。每股盈利
為０﹒５６元。
董事會建議派發２０１７年度末期普通股股息每股０﹒１７６元人民幣（稅前）。（ｃｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
29/03/2018 16:40
中行去年賺１７２４億元人幣勝預期，派息０﹒１７６元
《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布去年底止
全年業績，去年集團實現稅後利潤１８５０億元（人民幣．下同），比上年增長０﹒５１％；實
現本行股東應享稅後利潤１７２４億元，比上年增長４﹒７６％，表現好過市場預期。每股盈利
為０﹒５６元。
董事會建議派發２０１７年度末期普通股股息每股０﹒１７６元人民幣（稅前）。（ｃｙ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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