中行去年賺１７２４億元人幣勝預期，派息０﹒１７６元

《經濟通通訊社２９日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布去年底止

全年業績，去年集團實現稅後利潤１８５０億元（人民幣．下同），比上年增長０﹒５１％；實

現本行股東應享稅後利潤１７２４億元，比上年增長４﹒７６％，表現好過市場預期。每股盈利

為０﹒５６元。

董事會建議派發２０１７年度末期普通股股息每股０﹒１７６元人民幣（稅前）。（ｃｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

