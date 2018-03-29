中海油去年大賺２４７億元人幣，派息０﹒３港元

《經濟通通訊社２９日專訊》中海油（００８８３）公布去年１２月底止全年業績，去年度

的合併淨利潤為２４６﹒７７億元（人幣．下同）（３６５０﹒９百萬美元），較去年同期

６﹒３７億元大幅增加。主要是國際市場原油價格回暖，同時，公司通過採取有效措施，增加儲

量降低成本帶來公司盈利增加。不過有關盈利表現遜市場預期。

公司每股基本和攤薄盈利分別為０﹒５５元和０﹒５５元。董事會已建議派發末期股息每股

０﹒３０港元（含稅）。（ｃｙ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

