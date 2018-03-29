【本港樓市】中原ＣＣＬ連續兩周創新高，豪宅價首個升破１８０點

《經濟通通訊社２９日專訊》中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，豪宅樓價表現突出

。ＣＣＬ（大型單位）最新報１８２﹒９０點，是四大整體指數中首個升破１８０點水平，並連

續兩周創歷史新高。指數按周升４﹒８３％，連升３周共７﹒３４％。

豪宅樓價走勢的波幅較大，但今番升市明顯跑贏中小型住宅。升市２１周計，ＣＣＬ（大型

單位）錄１５升６跌，其中８次創新高，累升１６﹒２７％。升幅顯著高於同期ＣＣＬ升

１０﹒２２％、ＣＣＬ（中小型單位）升８﹒９９％及ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ升８﹒３３％。

１０﹒２２％、ＣＣＬ（中小型單位）升８﹒９９％及ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ升８﹒３３％。



＊中原城市領先指數ＣＣＬ貼近１７５點水平＊



受豪宅樓價上升帶動，ＣＣＬ亦創出新高，並貼近１７５點水平，現時僅相差０﹒０６點。

中原城市領先指數ＣＣＬ報１７４﹒９４點，連續２周創歷史新高，按周升０﹒５４％，連升２

周共２﹒４１％。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１７４﹒３７點，為歷史次高，按周跌

０﹒５０％。ＣＣＬ（中小型單位）報１７３﹒２９點，為歷史次高，按周跌０﹒３５％。

ＣＣＬＭａｓｓ及ＣＣＬ（中小型單位）均於上周創新高後回軟。

以正式買賣合約計，今年首季ＣＣＬ升６﹒０１％，ＣＣＬＭａｓｓ升４﹒５８％，

ＣＣＬ（中小型單位）升４﹒９８％，ＣＣＬ（大型單位）升１０﹒９７％，港島升５﹒３６％

，九龍升４﹒２６％，新界東升５﹒０７％，新界西升３﹒８１％。（ｃｙ）

