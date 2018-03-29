招商局（００１４４）去年度賺６０﹒３億元升９﹒７％，息５９仙

《經濟通通訊社２９日專訊》招商局（００１４４）公布截至２０１７年１２月底止全年業

績，純利６０﹒２８億元，按年升９﹒７２％，每股基本盈利１﹒８３９元，末期息５９仙。

期內收入為８６﹒９２億元升８﹒９８％，毛利３４﹒４１億元增２﹒５６％。（ｈｏ）



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