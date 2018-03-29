光大銀行去年度賺３１５﹒５億人幣升４％，息１８﹒１分

《經濟通通訊社２９日專訊》光大銀行（０６８１８）（滬：６０１８１８）公布截至去年

１２月底止年度盈利３１５﹒４５億元（人幣﹒下同）升４﹒０１％，每股盈利０﹒６４元，息

１８﹒１分。

期內利息淨收入６０９﹒５０億元跌６﹒６％，手續費及佣金淨收入３０７﹒７４億元升９

﹒４７％。（ｅｃ）



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